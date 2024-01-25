محافظ البحر الأحمر يتلقى زيارة من قائد المنطقة الجنوبية العسكرية تزامناً مع العيد القومي للمحافظة الـ 54

تلقى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر زيارة من اللواء عمرو أحمد جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بديوان عام المحافظة اليوم الخميس الموافق 25 من شهر يناير الجاري، حيث كانت الزيارة بغرض تهنئة محافظ البحر الأحمر بمناسبة العيد القومي للمحافظة الـ 54، وكان في الحضور كل من اللواء محمد البنداري السكرتير العام، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد وائل محمد قائد القطاع العسكري، والعميد هيثم لاشين المستشار العسكري للمحافظة.

بدأت فعاليات الزيارة بترحيب اللواء عمرو حنفي بقائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وأعرب المحافظ عن سعادته بهذه الزيارة، مشيداً بالجهود والأدوار التي تقوم بها المنطقة الجنوبية العسكرية والتي تتمثل في أمن وحماية المحافظة الساحلية، بالإضافة إلى دعم المنطقة الجنوبية المستمر لمواطني محافظة البحر الأحمر وذلك من خلال المعارض والمبادرات التي تستهدف خدمة المواطنين من خلال بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وما إلى ذلك.

هذا وقد أكد اللواء عمرو حنفي أن القوات المسلحة المصرية تمثل الدرع الحامي وتسعى دائماً للحفاظ على أمان البلاد وشعبها، وكذلك تعتبر العنصر الأكبر المشارك والمساهم في تدعيم وتقديم كافة الخدمات في شتى المجالات بما في ذلك الخدمية والتنموية للمواطنين.

أعرب اللواء أحمد جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية عن امتنانه وشكره للمحافظ، وهنأه بمناسبة العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر، مؤكداً أيضا على سعى القوات المسلحة دائماً في تنفيذ كافة خطط التنمية بالمشاركة والتعاون مع أجهزة محافظة البحر الأحمر.

في نهاية الزيارة أهدى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية درع الشرف لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي لجهوده المبذولة في الارتقاء بمحافظة البحر الأحمر وكذلك الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

من جانبه أهدى محافظ البحر الأحمر أيضا درع المحافظة لقائد المنطقة الجنوبية العسكرية لجهود المنطقة وقادتها في حفظ الأمن والأمان داخل المحافظة الساحلية، وتعبيراً عن شكر محافظة البحر الأحمر لما تقوم به المنطقة الجنوبية العسكرية من جهود جميعها تستهدف خدمة المواطنين من أبناء المحافظة الساحلية.