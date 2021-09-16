محافظ البحر الأحمر: تدريب أجهزة المحافظة على إدارة الكوارث

أكد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، أن المحافظة انتهت من التدريب العملي الخاص بمواجهة الكوارث والأزمات، والذي بدأ 13 سبتمبر الجاري وانتهي 15 من الشهر ذاته، موضحًا أن جميع أجهزة البحر الأحمر شاركت في التدريب، للتمكن من إدارة الأزمات بشكل صحيح، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده في ديوان عام المحافظة لاستعراض التدريب الذي انتهى ونتائجه.

التدريب على إدارة الأزمات

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن التدريب على إدارة الكوارث والأزمات، يساعد في استخدام الطاقة والموارد بشكل صحيح، إضافة إلى أنه يساهم في رفع القدرة على التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بالأزمة، ويساعدهم على التدخل بشكل أسرع والتمكن من حل الكوارث بأقل ضرر ممكن، وهذا بدوره يساهم في الحفاظ على المواطنين والمنشآت العامة وأموال الدولة.

تدريب مواجهة الأزمات بالبحر الأحمر

وبعد الاجتماع، شهد محافظ البحر الأحمر تدريب مواجهة الكوارث والأزمات الذي انطلق تحت شعار “صقر 84″، للتأكد من أن التدريب كان جيدًا، وأن جميع أجهزة الدولة التنفيذية والمعنية أصبحت جاهزة للتعامل مع أي أزمة أو كارثة، وقادرة على إدارتها بأقل خسائر ممكنة.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن الهدف من التدريب على الكوارث والأزمات “صقر 84” الذي تم بالتعاون مع القوات المسلحة، هو رفع كفاءة جميع العاملين في المحافظة وتطوير مهاراتهم وتدريبهم على كيفية التعامل مع الأزمات بمختلف أنواعها، موجهًا الشكر لقيادات القوات المسلحة والدفاع الشعبي والعسكري.