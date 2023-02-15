محافظ الإسكندرية يقرر تعطيل الدراسة اليوم “طلاب ومعلمين” بسبب سوء الأحوال الجوية

بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها محافظة الإسكندرية، قرر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023، وذلك في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية في نطاق محافظة الإسكندرية، وحتى تتيح للأجهزة المعنية فرصة أكبر في التعامل مع الآثار السلبية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة في مدارس محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 بأمر من المحافظ:-

كما أصدر محافظ الإسكندرية قراراً بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وأيضاً منح العاملة التي ترعى طفلاً عمره لا يزيد عن 12 عام ميلادياً،إجازة استثنائية اليوم الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقد استثنى قرار محافظ الإسكندرية القيادات، والنوباتجيات وأطقم العمل وذلك وفق الاحتياجات التي يقررها مديرو المديريات المختلفة في المحافظة.

وأشار اللواء محمد الشريف، بأن هذا القرار الصادر منه بتعطيل الدراسة اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023، إنما يأتي حرصاً على سلامة الجميع، وإتاحة الفرصة أمام أطقم الأجهزة المعنية بالتعامل مع الآثار السلبية الناجمة عن هطول الأمطار داخل نطاق المحافظة.

كما أكد اللواء محمد الشريف على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء من أجل التعامل مع موجة الطقس السيىء ورفع الآثار السلبية الناجمة عنه لتسهيل حياة المواطنين.

وقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023 سقوط أمطار متوسطة قد تتطور إلى غزيرة في بعض الأحيان على عدد من المناطق في شمال وغرب المحافظة.

وفي النهاية فقد شدد محافظ الإسكندرية على أن غرفة عمليات المحافظة في حالة انعقاد دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة قد تحدث بسبب سوء الأحوال الجوية، مع ضرورة استقبال شكاوى المواطنين التي تتعلق بتراكمات مياه الأمطار، ويمكن للمواطنين الاتصال على غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة وذلك على الخط الساخن 114، من أي تليفون أرضي، أو من خلال الاتصال على الأرقام الآتية (4234132- 4234131 – 4234133- 4234134- 4234135- 4234136- 4234137 من أي محمول).