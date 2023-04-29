محافظة الشرقية: ضبط 75 طن قمح لم يتم توريدها للصوامع لغرض بيعها في السوق السوداء 

في إطار المتابعة المستمرة للأجهزة الرقابية بوزارة التموين وأجهزة محافظة الشرقية، تمكنت إدارة تموين مركز أبو حماد من ضبط سيارة محملة بنحو 75 طن قمح محلي، لم يتم توريدها للصوامع التابعة للوزارة والمنتشرة في جميع أنحاء المحافظة والتي تقوم بتجميع محصول القمح من السادة المزارعين في موسم الحصاد، وذلك لغرض بيعها في السوق السوداء واستغلال حاجة المواطن.

جاء ذلك خلال حملة رقابية من أجهزة وزارة التموين برئاسة الأستاذ محمد محيي إبراهيم مدير إدارة التموين بمركز أبو حماد، وتم عمل محضر بالمخالفة، برقم (1089) جنح الشرقية، كما تم التحفظ على الكمية المضبوطة على ذمة القضية لحين انتهاء التحقيقات مع أصحابها وعرضهم على النيابة المختصة.

وفي هذا الإطار وجهت السيدة فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، بضرورة إحكام وتشديد الرقابة على مصانع تصنيع وتعبئة الأغذية، وذلك لمراجعة التراخيص الخاصة بالمنشأة، ومراقبة القائمين على المنافذ التموينية ومشروع جمعيتي، والتأكد من وصول الدعم للمستحقين له، وتطبيق القانون على المخالفين.

كما وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب الأجهزة الرقابية بالمحافظة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة وذلك لضبط حركة البيع والشراء في الأسواق والتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة.