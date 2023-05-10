محافظة الشرقية: ضبط كمية كبيرة من الخبز المدعم وكميات من القمح المحلي قبل بيعها في السوق السوداء

في إطار الحملات الرقابية المفاجئة التي تقوم بها أجهزة محافظة الشرقية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق التجارية والسلع الاستراتيجية وصوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات والتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات السيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

محافظة الشرقية

وفي هذا الإطار قامت حملة من إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة للتفتيش علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وقد أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الخبز المدعم من الدولة، وكمية كبيرة من القمح المحلي قبل بيعها بالسوق السوداء، وقد تم تحرير محاضر بالمخالفات وتسليمهم إلى أقسام الشرطة.

1- ضبط سيارتين جامبو كلاهما حمراء اللون محملتين بكمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023م مقدارها (15) طن تقريبا قادمتين من محافظة الدقهلية دون الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، وتم تحرير عن ذلك المحضرين قم 7524 و7525 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ علي المضبوطات على ذمة المحضر، وتم تسليم السائقين والسيارتين إلى مركز الشرطة، لحين العرض على النيابة العامة.

2- كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون قادمة من مدينة الزقازيق ومتجهة إلى مدينة الإبراهيمية محملة بكمية من الخبز البلدي المدعم من وزارة التموين ومقدارها (4620) رغيف مجمعة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء ﻷصحاب المطاعم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7527 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم بيع الخبز المضبوط للمواطنين بمعرفة أحد المخابز التموينية بموجب البطاقات الذكية بالسعر الرسمي وإيداع ثمنه خزينة المحكمة على ذمة المحضر، و التحفظ علي عدد (7) شكائر دقيق معادلة لكمية الخبز المضبوط لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، جاء ذلك خلال البيان الذي نشره الحساب الرسمي لمحافظة الشرقية عبر الفيسبوك.