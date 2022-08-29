محافظة الشرقية تطلق حملات رقابية مفاجئة لضبط المخالفين

شنت محافظة الشرقية اليوم حملات مفاجئة لضبط المخالفين من أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمخابز ومحطات الوقود والتأكد من القيام بالاشتراطات التي حددتها وزارة التموين والصحة، وذلك تنفيذا لقرار السيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

محافظة الشرقية تشن حملات على المخالفين

وجه السيد المحافظ الدكتور ممدوح غراب التعليمات إلى وكيلة وزارة التموين بالمحافظة السيدة فايزة عبد الرحمن بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط المخالفين من أصحاب المحال التجارية والصيدليات والمطاعم والمصانع والكافيهات والمخابز ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية، وذلك للتأكد من ضبط الأسعار والالتزام بالشروط والضوابط القانونية، وشروط وزارة الصحة، والتأكد من سلامة التراخيص واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وتحرير محاضر بالمخالفات.

حملات رقابية على الأسواق

قام السيد المهندس عاطف عراقي المشرف على قطاع التموين بالمحافظة بحملة تفتشية مفاجئة في مركز بلبيس وتوابعه، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط العديد من المخالفين وتحرير محضر بالمخالفة، منهم عدد من مخابز الخبز المدعم، ومنافذ جمعيتي، ومحال بقالة.

المحاضر التي تم ضبطها: