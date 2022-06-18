محافظة البحر الأحمر: مدينة الغردقة تحتضن فعاليات المؤتمر السنوي لفروع الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة

شارك اللواء إيهاب رأفت السكرتير العام المساعد لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي في فعاليات المؤتمر السنوي لفروع الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة، حيث أقيمت فعاليات المؤتمر اليوم السبت 18 يونيو في المدينة الشبابية بمدينة الغردقة وتستمر فعاليات المؤتمر حتى 20 من الشهر نفسه 2022، ويضم الاجتماع 85 فرد من مجلس إدارة الاتحاد والفروع المختلفة على مستوى الجمهورية المصرية.

ألقى اللواء إيهاب رأفت بكلمته في المؤتمر التي نقل من خلالها تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر للسادة الحاضرين، وجزيل شكر المحافظ على اختيار مدينة الغردقة لإقامة فعاليات المؤتمر فيها، مؤكداً أن محافظة البحر الأحمر تبذل كل ما في وسعها من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للاستمرار في إقامة الأنشطة الرياضية للعاملين بالجهاز الإداري، فضلاً عن دعم المحافظة لخطط وزارة الشباب والرياضة في منح الاهتمام للمجال الرياضي.

من جانبه أوضح الأستاذ حمدي الخفيف رئيس الاتحاد العام أن المؤتمر السنوي يتم إقامته بشكل مستمر من أجل مناقشة أفكار واقتراحات فروع الاتحاد والعمل على وضع برامج تنفيذية وضم الأعضاء الجدد لأنشطة الاتحاد التي تتمثل في رياضات مختلفة للجنسين.

في ختام فعاليات المؤتمر شكر أعضاء الاتحاد محافظة البحر الأحمر لما تقدمه من دعم مستمر لمخططات الاتحاد وكافة الأنشطة التي يحتضنها، كما قدم الاتحاد درعة تذكاري لمحافظة البحر الأحمر ومديرية الشباب والرياضة والقائمين على المؤتمر.