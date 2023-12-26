كشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن انقطاع التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، في منطقتين بمدينة الغردقة، لافتة إلى أن فصل التيار يأتي بسبب أعمال “الصيانة” التني تنفذها الجهات المعنية للمحولات الكهربائية بصورة دورية، حيث يتولى الصيانة قطاع شبكات الكهرباء في محافظة البحر الأحمر.

محافظة البحر الأحمر.. فصل التيار الكهربائي عن منطقتين بالغردقة

موعد فصل التيار الكهربائي في حلقة السمك ومنطقة الميناء

وعن المناطق التي يتم فيها انقطاع التيار، أوضح المركز أن فصل التيار سيتركز في منطقتين وهما “حلقة السمك، الميناء”، على أن يكون فصل التيار اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة الثانية ظهرً، وحتى انتهاء القائمين على الصيانة من عمل اللازم بخصوص صيانة المحولات الكهربائية.

وأشار مركز عمليات المحافظة، إلى أن صيانة المحولات الكهربائية في مدينة الغردقة تتم بشكل دوري، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة والمتبعة من قبل قطاع الشبكات لصيانة المحولات الكهربائية الموجودة في مختلف مناطق محافظة البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أوضح مسؤولين في شركة الكهرباء، أن فصل التيار يتم وفق جدول تم إعداده في وقت سابق، بغرض إجراء الصيانة اللازمة والدورية، بجانب نقل الأحمال وتوزيعها على مختلف المناطق في المحافظة، وذلك كإجراء احترازي تقوم به الشركة لعدم فصل التيار الكهربائي عن المواطنين بشكل مفاجئ.

انطلاق فعاليات برنامج أنت الأغلى في البحر الأحمر

في سياق منفصل، انطلقت أمس الإثنين 25 ديسمبر 2023، فعاليات برنامج “أنت الأغلى” في المحافظة، وذلك تماشيًا مع التوجيهات التي أصدرتها القيادة السياسية بخصوص تكثيف البرامج والمشروعات المتعلقة بأبناء المحافظات الحدودية، تم إطلاق البرنامج من قبل وزارة الشباب والرياضة، وتحديدًا الإدارة المركزية لتنمية النشء، وذلك من خلال الإدارة العامة المختصة بالتنشئة المدرسية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن البرنامج يستهدف ترسيخ وتصويب مفهوم الانتماء والمواطنة لدى تلاميذ المدارس في محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى توعية وتثقيف الطلاب بأهمية القوانين والتشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار، بجانب التوعية بنشر مفهوم الثقافة الرياضية ونبذ التعصب والعنف.

كما يهتم البرنامج بتنمية المهارات الإبداعية والفنية لدى تلاميذ المدارس على مستوى المحافظة، بجانب توعية التلاميذ بمفهوم الانتماء والمواطنة لدى التلاميذ.