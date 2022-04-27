محافظة البحر الأحمر: رئيس مدينة مرسى علم يعقد اجتماع مع المواطنين بمكتبه للاستماع لمشاكلهم وطلباتهم

كلف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر رؤساء المدن مؤخراً بتحديد يوم من أيام الأسبوع لعقد لقاءات مباشرة مع المواطنين على خلفية الاستماع لطلبات المواطنين والاستماع لمشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.

تنفيذاً لتوجيهات محافظ البحر الأحمر عقد اللواء واصف عدلي رئيس مدينة مرسى علم اجتماع مع عدداً من المواطنين بمكتبه اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022، على خلفية الاستماع لطلباتهم ومشاكلهم ووضع الحلول المناسبة لها.

أكد اللواء واصف عدلي خلال الاجتماع أنه يسعى جاهداً لإيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل التي تواجه المواطنين بالمدينة وتلبية كافة الطلبات الخاصة بهم وتسهيل الخدمات لهم وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المواطنين عند الحصول على الخدمات التي يحتاجونها بكافة القطاعات.

أشار اللواء واصف عدلي أنه سوف يتم عقد اجتماع مع المواطنين بشكل مستمر كل يوم أربعاء على أن تبدأ فعاليات الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الوحدة المحلية للمدينة.