محافظة البحر الأحمر: رئيس مدينة مرسى علم يتفقد أعمال التطوير الجارية بمداخل المدينة الرئيسية استعداداً للعيد القومي للمحافظة

تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أجرى اللواء واصف عدلي رئيس مدينة مرسى علم جولة تفقدية بمبنى الأزهر الجديد وكذلك مبنى الضرائب العقارية الجديد، والوحدة الصحية الجديدة بوسط البلد، وذلك للتأكد من أن الخدمات المُقدمة للمواطنين بتلك الجهات يتم تقديمها لهم في أحسن شكل، كما قام اللواء واصف عدلي بالمرور على مداخل المدينة الرئيسية من أجل تفقد أعمال تركيب البلدورات الجديدة ودهنها للارتقاء بشكلها الجمالي، وذلك ضمن إطار الاستعداد للعيد القومي لمحافظة البحر الأحمر.

أكد اللواء واصف عدلي أنه يوجد لجان وفُرق عمل تقوم برصد أي مظهر غير لائق في جميع أنحاء المدينة، ويتم التعامل معه على الفور، كما تتابع تلك اللجان أعمال النظافة ورفع المخلفات بجميع أنواعها ونقلها للأماكن المخصصة لها، لافداً إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري لكافة شوارع المدينة، ومن أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشاد رئيس مدينة مرسى علم بالدعم الكبير المقدم من القيادة السياسية لمدن الجنوب، وخطة الحكومة التي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة في تلك المدن، موضحاً أن المشاركة في تنفيذ خطة التنمية الشاملة بمزيد من الخدمات والجهود تساعد بشكل كبير في الارتقاء بمدينة مرسى علم التي تُعد من ضمن المدن السياحية الكبيرة.