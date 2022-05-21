محافظة البحر الأحمر: رئيس مدينة رأس غارب يتابع معدلات تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع المدينة

أجرى اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب جولة تفقدية بأنحاء المدينة على خلفية الوقوف على معدلات ونسب تنفيذ أعمال التطوير الجارية بشوارع المدينة الفرعية والرئيسية، حيث بدء اللواء حامد أحمد جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة امتداد شارع الملك سعود وأعمال ربطه بشوارع العبور والمدينة الصناعية، كما تفقد عروض الشوارع الفرعية بمنطقة العبور تمهيداً للمبارة في أعمال التربة الزلطية.

تضمنت جولة رئيس المدينة أيضا متابعة أعمال تركيب الانترلوك بالأرصفة منطقة الإيمان، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال النظافة ورفع تراكمات المخلفات والقمامة بالمنطقة، والعمل على تنظيم حملات مخصصة لإزالة الرمال والرتش من منطقة دمشق 1 ودمشق 2، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب الانترلوك بمعظم الشوارع الرئيسية والفرعية بتلك المناطق على خلفية تنظيم حركة مرور السيارات والمواطنين.

تابع اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب أعمال كشط الاسفلت القديم بشارع الحرية ووجه بضرورة الإسراع للانتهاء من أعمال ترميم الشوارع والمباشرة في أعمال الطبقة الاسفلتية الجديدة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أمام المواطنين والسيارات.