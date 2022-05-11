محافظة البحر الأحمر: رئيس مدينة رأس غارب يطمئن على انتظام سير امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بعدد من مدارس المدينة

أجرى اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب جولة تفقدية اليوم بالعديد من مدارس الثانوية العامة للاطمئنان على انتظام سير أعمال امتحانات الصف الأول والثاني ثانوي داخل لجان الامتحانات، وكان برفقة اللواء حامد أحمد كل من مدير الإدارة التعليمية وعدد من مديري المدارس والقائد العسكري للمدارس الثانوية العسكرية.

قام اللواء حامد أحمد بالمرور على مدرسة الشهيد طيار أحمد العدوي الثانوية العسكرية بنين في بداية جولته التفقدية، كما قام بالمرور علي رفيع الثانوية بنات، وذلك ضمن إطار الاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات داخل اللجان المخصصة، والتأكد من توفير سبل الراحلة المطلوبة للطلبة وعدم وجود أي مشاكل أو شكاوى من الامتحانات، حيث اطمئن رئيس المدينة على توافر وسائل الأمن والسلامة داخل اللجان المخصصة للامتحانات وحرص على تفقد جميع الفصول الدراسية داخل المدرسة.

وتأتي جولة اللواء حامد أحمد تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والتي تنص على المتابعة المستمرة وتفقد لجان الامتحانات بشكل دوري على خلفية الاطمئنان على الطلاب أثناء أداء أعمال الامتحانات.