محافظة البحر الأحمر: رئيس مدينة رأس غارب يلتقي بعدد من المواطنين بمكتبه للاستماع لمشاكلهم وطلباتهم

مهند شرف

وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر جميع رؤساء المدن بضرورة تحديد يوم من أيام الأسبوع للقاء المواطنين بهدف الاستماع لمشاكلهم وطلباتهم والتيسير عليهم عند الحصول على الخدمات التي يحتاجونها في جميع القطاعات الحكومية، ضمن إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظة البحر الأحمر: رئيس مدينة رأس غارب يلتقي بعدد من المواطنين بمكتبه للاستماع لمشاكلهم وطلباتهم 2 28/4/2022 - 5:05 م

تنفيذاً لتوجيهات محافظ البحر الأحمر استقبل اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب عدداً من المواطنين بمكتبه اليوم الخميس 28 أبريل 2022 بهدف الاستماع لمشاكلهم وطلباتهم وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، وكان اللواء حامد أحمد قد قام مؤخراً بتحديد يوم الخميس من كل أسبوع لإقامة فعاليات اللقاء الدوري مع المواطنين بالمدينة.

تضمن الاجتماع عدد 4 مواطنين كانوا يواجهون بعض المشاكل واستمع لها اللواء حامد أحمد، وكانت المشاكل عبارة عن تعديل رخصة بناء وطلب إضافة قطعة أرض وطلب الحصول على رخصة إشغال، وعقب ذلك تم تحويل الطلبات للإدارات المعنية بهدف التيسير على المواطنين وتسهيل أمر الحصول على طلباتهم.

محافظة البحر الأحمر: رئيس مدينة رأس غارب يلتقي بعدد من المواطنين بمكتبه للاستماع لمشاكلهم وطلباتهم 1 28/4/2022 - 5:05 م

توصيل الكهرباء لفندقي رويال وتوليب في مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع



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