محافظة البحر الأحمر: رئيس مدينة رأس غارب يتابع أعمال تطوير ورصف الطرق الجارية بنطاق المدينة

مهند شرف

أجرى اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب جولة تفقدية اليوم السبت الموافق 15 يناير 2022 لمتابعة أعمال رصف طرق المدينة العامة وتطويرها ضمن إطار إعادة الانضباط للشارع، حيث تفقد اللواء حامد أحمد أعمال التربة الزلطية وتركيب البردورات بمنطقة امتداد الصحراوية ومحيط مسجد التقوى، بالإضافة إلى أعمال ربط شوارع الصحراوية بشارع الشرطة العسكرية، كما تابع اللواء حامد أحمد الأعمال الجارية بشوارع امتداد الإيمان، حيث تم إجراء دراسة للمعوقات التي قد تواجه أعمال تركيب البردورات لإزالتها، فضلاً عن التأكد من ربط شوارع امتداد الإيمان بشارع الملك سعود.

محافظة البحر الأحمر: رئيس مدينة رأس غارب يتابع أعمال تطوير ورصف الطرق الجارية بنطاق المدينة 5 15/1/2022 - 10:21 م

اختتم اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب جولته بتفقد أعمال تمهيد الأرض وأعمال الفرمه بمنطقة التلفزيون تمهيداً للمباشرة في أعمال تركيب البردورات.

محافظة البحر الأحمر: رئيس مدينة رأس غارب يتابع أعمال تطوير ورصف الطرق الجارية بنطاق المدينة 1 15/1/2022 - 10:21 م

أكد اللواء حامد أحمد أن أعمال التطوير ورفع كفاءة طرق المدينة تأتي تنفيذاً توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتماشياً مع خطة المحافظة في الارتقاء بطرق وشوارع وميادين المدينة حافظاً على الوجه الجمالي والحضاري لمدينة رأس غارب.

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محافظة البحر الأحمر: رئيس مدينة رأس غارب يتابع أعمال تطوير ورصف الطرق الجارية بنطاق المدينة 2 15/1/2022 - 10:21 م

محافظة البحر الأحمر: رئيس مدينة رأس غارب يتابع أعمال تطوير ورصف الطرق الجارية بنطاق المدينة 3 15/1/2022 - 10:21 م

محافظة البحر الأحمر: رئيس مدينة رأس غارب يتابع أعمال تطوير ورصف الطرق الجارية بنطاق المدينة 4 15/1/2022 - 10:21 م

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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