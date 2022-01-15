محافظة البحر الأحمر: رئيس مدينة القصير يتابع أعمال دهانات أعمدة الإنارة بالمدخل الغربي للمدينة حفاظاً على الوجه الجمالي قبل عيد المحافظة القومي

تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لكافة رؤساء المدن بإعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع المدن والميادين العامة أيضا، قامت الوحدة المحلية بمدينة القصير اليوم السبت بمتابعة أعمال تركيب البردورات وإنشاء جزر جانبية بشارع بورسعيد، حيث تم الانتهاء من أعمال دهانات الأعمدة بالمدخل الغربي على خلفية المحافظة على الوجه الجمالي للشوارع الرئيسية.

من جانبه أكد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير أن تم إعداد العديد من اللجان من أجل متابعة الأعمال ورصد أي مظاهر غير حضارية حتى يتم التعامل معها على الفور، لافتاً إلى أن كل لجنة تعمل على البحث عن الأِكال الغير حضارية بالمناطق والأحياء من أجل التعامل معها على الفور، وذلك ضمن إطار إظهار المدينة بشكل لائق أثناء الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الذي سيُقام أثناء شهر يناير الجاري 2022.

يُذكر أن اللواء أشرف البيه كان قد عقد اجتماع مع رؤساء الإدارات الداخلية والخارجية للمدينة من أجل تنظيم مظاهر الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وأثناء الاجتماع أكد اللواء أشرف البيه على ضرورة تنفيذ خطة عمل تتضمن فعاليات مهرجان للتراث والفنون ومعارض فنية وندوات ثقافية تدور حول تاريخ مدينة القصير العريق، مؤكداً أن توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تنص على ضرورة الاهتمام بالشكل الجمالي والحضاري لجميع مدن المحافظة.