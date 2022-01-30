محافظة البحر الأحمر: حفاظاً على صحة المواطنين تم تكثيف أعمال الرصد والاستكشاف الحشري بكافة مدن المحافظة

تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تم تنظيم فرق مكافحة ناقلات الأمراض بكافة مدن المحافظة، حيث كانت تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار الأخيرة تنص على ضرورة تكثيف أعمال الرصد والاستكشاف الحشري بجميع مدن المحافظة، وبناء على هذه التعليمات أشرف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر على تنظيم تلك الفرق التي تقوم برصد حشري وتقوم برش مبيدات القوارض، حيث قامت تلك الفرق بالمرور على مناطق الشراب بمدينة شلاتين وحفر الباطن بمدينة الغردقة، وعمارات أبو النصر بمدينة سفاجا، والجرف بمدينة القصير، كما تم تظهير مدرسة مرسى علم للتعليم الأساسي.

أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر أن أعمال الرصد والاستكشاف الحشري ستكون متواصلة خلال الفترة المقبلة، وذلك تماشياً مع الخطة التي تم وضعها من قبل الوزارة والمحافظة ضمن إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.