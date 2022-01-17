محافظة البحر الأحمر تنظم ورشة عمل حول توصيل المرافق بالمراكز والمدن

عقدت محافظة البحر الأحمر بالتعاون مع وزارة التخطيط والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورشة عمل تتعلق بـ “طلب المطابقة وتوصيل الخدمات إلى المراكز والمدن، وطريقة تنفيذ طلب المطابقة وما يشمله من موافقات الجهات المسؤولة بحسب الاشتراطات والمعايير”، وذلك بالقاعة الرئيسية لديوان عام المحافظة.

وشارك في الورشة كل من اللواء محمد بنداري السكرتير العام، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام المساعد، والعميد سامح زكريا مدير مشروع خدمات المواطنين، والعميد عصام طه يوسف مدير مكتب ترخيص الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ورؤساء المحافظات ومديرو الدوائر الهندسية والمراكز التقنية في مدن المحافظة المختلفة.

وتنبثق هذه الورشة بهدف إيجاد أفضل السبل للتحكم في نظام التحضر للدولة والحصول على التراخيص، والقضاء على التراكم العشوائي ووقف ارتباك التراخيص، وتنظيم الشكل العام للمباني لصالح الدولة ومواطنيها في المحافظة ولحماية حقوق المواطنين والدولة.

طلبات الترخيص

ومن جهته، أكد سكرتير عام المحافظة، أن المحافظة لا تألو جهداً في تقديم كافة أنواع الدعم للجهات ذات العلاقة وتسهيل حصول المواطنين على تصاريح البناء وتوصيل الخدمات والمرافق وفقاً للقوانين والأنظمة المنظمة لذلك، ولضبط منظومة البناء في المحافظة.

وأضاف أن المراكز التقنية في مختلف مراكز ومدن المحافظة تستقبل طلبات المواطنين للإسراع بإتمام إجراءات الترخيص، مثل تصاريح البناء أو توصيل الخدمات والمرافق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، وتخفيف العبء والجهد والوقت عن كاهل المواطنين.

خطوات الحصول على شهادة المطابقة

وعلى صعيد آخر، أشار مدير مشروع خدمات المواطنين إلى ضرورة توعية المواطنين بمتطلبات البناء الجديدة والتي تشمل إصدار شهادة المطابقة لأعمال البناء، وهو أحد شروط إصدار التراخيص وتوصيل المرافق، بالإضافة إلى المستندات اللازمة للحصول على هذه الوثيقة، وأهمية استكمال كافة البيانات قبل التسجيل للحصول على شهادة المطابقة.

وتتمثل خطوات استخراج شهادة المطابقة ما يلي:

طلب المواطن توصيل المرافق بالمركز التكنولوجي.

يقوم مركز التقنية بفحص الملف.

بعد فحص الملف يتم تسجيل الطلب.

إحضار كتاب من البنك لدفع الرسوم.

دفع الرسوم في البنك.

تحصيل الرسوم من المركز التكنولوجي.

تعمل وحدة التراخيص (الهيئة الهندسية) على فحص الملف.

بعد فحص الملف تمم المعاينة.

بعد المراجعة تتم الموافقة على الطلب.

بعد الموافقة على الطلب، يتم قبول وإصدار الشهادة.

في حالة وجود ملاحظات التفتيش، يتم إعطاء فترة ثلاثين يومًا لتجنب هذه الملاحظات ثم يتم إعادة الفحص.