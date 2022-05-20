محافظة البحر الأحمر تقيم ندوة تثقيفية للحفاظ على صحة المرأة

تقوم محافظة البحر الأحمر بين الحين والأخر بعقد ندوات تثقيفية ومؤتمرات لنشر الوعي والثقافة بين أبناء المحافظة وخلق جيل جديد يتسم بالثقافة ويتحلى بالمعرفة ولخلق قنوات اتصال ما بين الشباب والجمهور العام وقيادات محافظة البحر الأحمر للعمل لما فيه خير وصالح للجميع، ٩ ودائمًا تسعى لاختيار المحاضرة نحو موضوعات هامة وشائكة، ترغب من خلالها في توصيل فكرة جديدة لأبناءها ونمورها وتوعيتهم بما يدور حولهم في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حتى لا يكون الشباب فريسة للجهل والجماعات المتطرفة، وها هى تعقد محافظة البحر الأحمر ندوة تثقيفية تحت عنوان صحة المرأة للتوعية بضرورة الاهتمام بالمرأة والحفاظ عليها من الأمراض التي قد تتعرض لها خلال حياتها باعتبارها صمام الأمان للأسرة المصرية.

محافظة البحر الأحمر تقيم ندوة تثقيفية تحت عنوان صحة المرأة

قامت المحافظة أمس الخميس الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٢ ندوة تثقيفية تحت عنوان صحة المرأة وعقدت بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر وبحضور كلًا من سكرتير عام مساعد المحافظة اللواء إيهاب رأفت، ومدير الثقافة بمديرية الصحة الدكتورة رانيا صفوت، وألقى كلًا منهما كلمة في الندوة.

فاعليات الندوة التثقيف للمحافظة على صحة المرأة

أكدت مدير الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر أنه يوجد العديد من الأمراض سواء كانت وراثية أو كانت منقولة بالعدوى أو الوباء يجب معرفتها ومعرفة أعراضها، وأن المبادرات الخاصة بوزراة الصحة لاقت العديد من الحملات للتوعية بها والكشف بشكل مبكر للمرأة مع توفير كافة المستلزمات وأنواع العلاج لتلك الأمراض لعلاقجها والتخلص منها نهائيًا، في حين صرح سكرتير عام محافظ البحر الأحمر اللواء إيهاب جلال أن المحافظة تقوم بكل ما في وسعها من جهد للتنسيق مع مديرية الصحة وذلك سعيًا لنجاح المبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المرأة بدءًا من القيام بالندوات التثقيف والصحية.