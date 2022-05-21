محافظة البحر الأحمر تعلن فصل الكهرباء عن هذه المناطق اليوم السبت لمدة 5 ساعات

تشهد عدة أماكن في مدينة الغردقة، فصل للتيار الكهربائي اليوم السبت، وذلك للقيام بأعمال صيانة في المحولات، وهذا ما أكده مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، موضحًا أن الصيانة ضرورية حتى يحصل المواطنين على أفضل خدمة، مشيرًا إلى أن فترة انقطاع الكهرباء ستكون 5 ساعات فقط، ولن تؤثر على أغلب المواطنين بدرجة كبيرة، ومن ضمن المناطق التي ستتأثر بالانقطاع، الوحدة الصحراوية.

موعد انقطاع الكهرباء في الغردقة

وأوضح مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن الانقطاع سيبدأ من التاسعة صباحًا ويستمر حتى الثانية ظهرًا، مشيرًا إلى أن المناطق التي سيحدث بها فصل للتيار الكهربائي، هي “محطة الكرنك- الوحدة الصحراوية- جراح المحافظة”، مؤكدًا أن أعمال الصيانة ونقل الأحمال يجب أن تتم بمواعيد محددة، حتى لا يحدث انقطاع بالكهرباء بشكل مفاجئ عن المواطنين.

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