محافظة البحر الأحمر تعلن فصل الكهرباء عن هذه المناطق اليوم السبت لمدة 5 ساعات
تشهد عدة أماكن في مدينة الغردقة، فصل للتيار الكهربائي اليوم السبت، وذلك للقيام بأعمال صيانة في المحولات، وهذا ما أكده مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، موضحًا أن الصيانة ضرورية حتى يحصل المواطنين على أفضل خدمة، مشيرًا إلى أن فترة انقطاع الكهرباء ستكون 5 ساعات فقط، ولن تؤثر على أغلب المواطنين بدرجة كبيرة، ومن ضمن المناطق التي ستتأثر بالانقطاع، الوحدة الصحراوية.
موعد انقطاع الكهرباء في الغردقة
وأوضح مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن الانقطاع سيبدأ من التاسعة صباحًا ويستمر حتى الثانية ظهرًا، مشيرًا إلى أن المناطق التي سيحدث بها فصل للتيار الكهربائي، هي “محطة الكرنك- الوحدة الصحراوية- جراح المحافظة”، مؤكدًا أن أعمال الصيانة ونقل الأحمال يجب أن تتم بمواعيد محددة، حتى لا يحدث انقطاع بالكهرباء بشكل مفاجئ عن المواطنين.
نصائح لحماية الأطعمة خلال انقطاع الكهرباء
- يجب ترك باب الفريزر والثلاجة مغلقًا بشكل كامل، لمنع دخول الهواء الساخن للأطعمة.
- وضع الأطعمة التي تفسد سريعًا في الفريزر وليس الثلاجة، لأنه يحتفظ بالبرودة لفترة أطول.
- التخلص من مكعبات وأكياس الثلج لأنها تذوب سريعًا، ويمكن أن تتسبب في دخول الماء للأطعمة المجمدة.
- تغطية الأواني الموجودة بالثلاجة، للاحتفاظ بالبرودة أطول فترة ممكنة.
- في حالة مرور ساعات على انقطاع الكهرباء، يجب التأكد من سلامة الأطعمة قبل تناولها.
- بمجرد الشعور بوجود رائحة سيئة في أحد أكياس الطعام، يجب التخلص منه فورًا.
- عدم تذوق الطعام للتأكد من الصلاحية بعد عودة الكهرباء، لعدم انتقال البكتيريا للجسم.
- في حالة استمرار انقطاع الكهرباء لفترة طويلة، يفضل شراء ثلج ووضعه بالفريزر للاحتفاظ بالطعام فترة أطول.
- إذا كانت هناك أطعمة منتهية الصلاحية بالثلاجة، يجب التخلص منها بمجرد انقطاع التيار الكهربائي.
- وضع جهاز قياس الحرارة في حالة وجوده بالمنزل، لمراقبة الحرارة.