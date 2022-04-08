محافظة البحر الأحمر تستعد للانضمام للشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

تستعد محافظة البحر الأحمر إلى الانضمام للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة والتي سيتم تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية والتي تهدف إلى ترشيد الأعباء المالية وخفض معدلات الجريمة بالإضافة إلى تقليص زمن الاستجابة للحوادث والكوارث ودعم السياحة في المحافظة وغيرها من الأهداف

وعقد السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر اللواء عاطف وجدي، اجتماع تنسيقي لتطوير منظومة النظام الوطني للطوارئ، وناقش مع كافة الجهات المعنية طريقة العمل بالمنظومة الجديدة وتحديد الدور لكل جهة مشتركة فيها، وأكد أن المشروع يساهم في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات وسرعة رد الفعل بما يخدم التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 كما يدعم تحسين تصنيف مصر ضمن الدولة التي لديها خدمات طوارئ.

والشبكة الوطنية الموحدة تعتبر شكة محمول لاسلكية حكومية وطنية تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع ومنفصلة عن شبكة الإنترنت وكل شبكات المحمول، وتوفر خدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والربط بين الخدمات الحكومية المختلفة لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وبين غرف عمليات الجهات المعنية.

وتهدف الشبكة الوطنية الموحدة لخدمة الطوارئ والسلامة إلى خدمة المواطنين والسائحين، حيث يتم تحديد مكان المبلغ خلال أقل من دقيقة والوصول لمكان الحادث خلال دقائق معدودة، وتضم الشبكة منظومة موزع مهات اللاسلكي المطور ونظام المؤتمرات اللاسلكية والرقابة الذكية والبلاغات المميكنة والتقييم المبدئي للمريض داخل سيارات الإسعاف بالإضافة إلى منظومة القراءات الحيوية للمصابين ومنظومة تجديد مكان المتصل بشكل آلي رقم خدمات الطوارئ.

وقال نادي نصيف مدير إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر، أن العمل سيكون إلكتروني بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشغيل المنظومة وسرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات المقدمة من المواطنين عبر التحول الرقمي في جميع القطاعات، مؤكدا على تذليل كافة الصعوبات لإنجاح المنظومة.

وأشار إلى أن المنظومة الجديد تعمل من خلال الربط بين الجهات مثل الطوارئ والمرافق الحيوية وهيئات الإسعاف والصحة والبترول والمياه والجوفية والكهرباء والحماية المدنية والتضامن الاجتماعي والمرور من خلال مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في كل محافظة لمواجهة كافة أنواع الطوارئ خلال مدة زمنية قصيرة عبر استخدام تكنولوجيات الاتصالات الحديثة.