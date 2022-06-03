محافظة البحر الأحمر تحدد المعامل ومستشفيات الفحص الطبي للحجاج

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن عناوين المعامل ومستشفيات الفحص الطبي الخاص بالحجاج المحددة من وزارة الصحة والسكان، حيث يستعد المواطنون الفائزون بقرعة الحج السياحي لهذا الموسم لإجراء الفحص الطبي، وذلك حسب الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1443 هجريا، والتي من ضمنها ضرورة تقديم شهادة تحصين الجرعات الأساسية بلقاحات فيروس كورونا المستجد على أن يحصل المتقدم على جرعتين على الأقل للقاحات المعتمدة دوليا كشرط أساسي للحصول على التأشيرة.

وأشارت محافظة البحر الأحمر، إلى أن من ضمن الشروط الحصول على تأشيرة الحج السياحي وجود البطاقة الصحية الصادر من وزارة الصحة والتي يتم إدراج فيها التطعيمات من لقاح الإنفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي، ولقاح الحمي المخية الشوكية، أو أي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة مع إرفاق البطاقة الصحية في الغلاف الخلفي للجواز، كشرط للحصول على التأشيرة كتعليمات السلطات السعودية.

أسماء وعناوين المعامل والمستشفيات للحجاج بمحافظة البحر الأحمر

ونشرت محافظة البحر الأحمر، أسماء وعناوين المعامل والمستشفيات للحجاج التي خصصت وزارة الصحة والسكان، والتي يتوجه إليها الحجاج لإجراء التحاليل بفيروس كورونا وأماكن أخرى لإجراء الفحص الطبي، وجاء أماكن المعامل المخصصة لإجراء فحص كورونا للحجاج في محافظة البحر الأحمر على النحو التالي:

المعمل المشترك بالغردقة الكائن شارع التربية والتعليم- الدهار.

المعمل المشترك بسفاجا الكائن شارع مجلس المدينة بجوار مستشفى سفاجا المركزي.

أسماء مستشفيات الفحص الطبي للحجاج في البحر الأحمر

وخصصت محافظة البحر الأحمر بعض المستشفيات من أجل إجراء الفحص الطبي للحجاج في المحافظة على النحو التالي: