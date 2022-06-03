محافظة البحر الأحمر تحتفل بيوم البيئة العالمي بحملة نظافة لشواطئ الغردقة

نظمت محافظة البحر الأحمر من خلال الإدارة العامة لشؤون البيئة، اليوم الجمعة الثالث من يونيو، حملة نظافة بشاطئ فلفلة بالغردقة وذلك بالمشاركة من جميعة المحافظة على البيئة هيبكا، وجمعة شباب الغردقة، بالإضافة إلى يلا فلونتير للتطوع التابعة إلى وزارة الشباب والرياضية، وكذلك الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة وعدد من شباب المجتمع المدني في إطار احتفالات محافظة البحر الأحمر بيوم البيئة العالمي التي يأتي تحت شعار ” لا نملك سوى أرض واحدة”.

وتستكمل الإدارة العامة لشؤون البيئة في محافظة البحر الأحمر، سلسلة حملات شواطء والجزر في المحافظة لتكون خالية من البلاستيك، وذلك بمشاركة أكثر من جميعة مثل جميع هيبكا ومحميات البحر الأحمر، وذلك بسبب الأضرار التي يتسبب فيها البلاستيك من أضرار جسيمة على البيئة البحرية والتي تعد الركيزة الأساسية لصناعة السياحة في المحافظة.

دورة تدريبية ضمن احتفالات يوم البيئة العالمي

ونظمت الإدارة العامة لشؤون البيئة، في البحر الأحمر بمشاركة الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة احتفالا باليوم العالمي للبيئة وذلك تحت عنوان ” سفراء البيئة والمناخ بالبحر الأحمر”، حيث استهدفت الدورة تدريب نحو 50 شابة وشاب يمثلون المجتمع المدني استعدادا ليوم البيئة العالمي والذي يوافق الخامس من يونيو في كل عام.

وبعد انتهاء الدورة التدربية نظم المشاركون، حملة توعية ميدانية بالممشي السياحي في مدينة الغردقة، حيث استهدفت الحملة تعريف المواطنين بأهمية البيئة الطبيعية للبحر الأحمر وطريق الحفاظ عليها من أجل التنمية البيئة السياحية.

وتعتبر احتفالات محافظة البحر الأحمر بيوم البيئة العالمي هذا العام، مليئة بالأنشطة والفاعليات التوعوية والتدريبية، وذلك في ضوء الاستعدادات لقمة المناخ cop 27 والتي تشرف مصر باستضافتها هذا العام.