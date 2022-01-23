محافظة البحر الأحمر تحتفل بعيدها القومي تخليدًا لمعركة شدوان المجيدة

احتفلت محافظة البحر الأحمر بعيدها القومى، حيث وضع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول بالغردقة، كما حضر وضع أكاليل الزهور مديرو المديريات وقيادات والأوقاف والكنيسة والأزهر وعدد كبير من أطفال المدارس، فيما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الجمهوري أثناء وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول، ويأتي ذلك تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للبحر الأحمر في 22 يناير 2022، والذي تتزامن مع معركة شدوان المجيدة.

معركة شدوان المجيدة

وشهدت جزيرة شدوان، بنفس التاريخ عام 1970، ملحمة شعبية وتاريخية إبان حرب الاستنزاف، حيث شارك أهالي المحافظة بقواتهم المسلحة في دحر العدوان الإسرائيلي الغاشم على جزيرة شدوان، وقام صيادو البحر الأحمر في ذلك الوقت بتزويد الأهالي بالمعونة والإمدادات وساعدوا القوات المسلحة بكل الوسائل والوسائل البحرية يوم 22 يناير 1970، مما جعل هذا اليوم عيد قومي للمحافظة في كل عام.

وتقع جزيرة شدوان بالقرب من مدخل خليج السويس وخليج العقبة بالبحر الأحمر على بعد 35 كم من الغردقة ونحو 325 كم من السويس، كما تشتهر الجزيرة برياضة الغوص وصيد الأسماك ولكن السباحة غير مسموح بها، وذلك لكونها جزيرة صخرية، ويبلغ طولها نحو 16 كم، بينما تبلغ مساحتها نحو 70 كم، ويصل عرضها نحو 35 كم.

افتتاح موقف سيارات إقليمي

وافتتح المحافظ موقف سيارات إقليمي في الغردقة بعد تجديده، وتضمن مناطق استراحة مجهزة للمسافرين، موضحًا أن عملية التطوير جزء من خطة المحافظة، لتحسين المظهر الجمالي للمدينة الساحلية، وكذلك لخدمة سكان البحر الأحمر والعاملين بها من المحافظات الأخرى وكذلك الزوار، مشيرًا إلى أنه تم تعليق لافتات لتعريف أجرة القيادة للركاب، وذلك لمنع تلاعب اللاعبين بالتسعيرة، إلى جانب السيطرة على الحركة داخل الموقف.