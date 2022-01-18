محافظة البحر الأحمر: الوحدة الصحية بمنطقة أبو رماد تُنظم قافلة طبية وتقوم بالكشف على 341 حالة مع صرف العلاجات بالمجان

تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تم تنظيم قافلة طبية بالوحدة الصحية بمنطقة أبو رماد التابعة لإدارة مدينة شلاتين الصحية، تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، حيث قامت القافلة الطبية بتوقيع كشوفات طبية لعدد 341 حالة بمختلف التخصصات الطبية، ويأتي ذلك ضمن إطار تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بكافة الخدمات خاصة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بتلك المنطقة.

أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن القافلة الطبية قامت بإجراء 70 فحص معملي، و32 أشعة سونار، كما تم إجراء 42 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، لافتاً إلى أنه تم إجراء الكثير من الكشوفات والفحوصات الطبية للكثير من المواطنين بالمنطقة، فضلاً عن صرف العلاجات للمواطنين بالمجان، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن إطار التيسير على المواطنين فيما يخص الحصول على الخدمات العلاجية، بالإضافة إلى ضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.