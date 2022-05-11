محافظة البحر الأحمر: اللواء حامد أحمد يقيم اجتماع الحالات الإنسانية اليوم لدراسة الطلبات المقدمة من المواطنين لاستحقاق الدعم المادي الشهري

أقام اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب فعاليات اجتماع الحالات الإنسانية الخاص بتقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية والأسر المستحقة للإعانة والدعم والمساعدات الإنسانية، وأقيمت فعاليات الاجتماع اليوم الأربعاء 11 مايو 2022 بمكتبه وشارك في الحضور أعضاء إدارة التضامن الاجتماعي والإدارة الصحية وممثلي إدارة خدمة المواطنين وإدارة المجالس.

أكد اللواء حامد أحمد أنه تم تقديم 14 طلب إعانة كما تم دراسة جميع الطلبات المُقدمة من المواطنين وتم عرضهم على اللجنة الخاصة بالمعاينة والقبول، موضحاً أنه تم قبول 6 طلبات وتلك الطلبات تتوافق تماماً مع شروط وضوابط الاستحقاق، مشيراً إلى أن إجمالي الطلبات التي قبولها لاستحقاق المساعدات المالية 100 حالة، وتم رفض 8 حالات لعدم استيفاء البيانات وعدم توافق الشروط والضوابط الخاصة بالاستحقاق.

أشار اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب إلى أن إقامة فعاليات اجتماع الحالات الإنسانية يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والتي تأتي للتيسير والتسهيل على المواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة لديهم وتقديم كافة سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية.