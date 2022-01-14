محافظة البحر الأحمر: اللواء حامد أحمد يتفقد أعمال التطوير الجارية بشوارع منطقتي التلفزيون والصحراوية

تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أجرى اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بمنطقتى التلفزيون والصحراوية، وأثناء مرور اللواء حامد أحمد بتلك الشوارع أكد أنه تم الانتهاء من توريد التربة الزلطية بشوارع منطقة التلفزيون، لافتاً إلى أنه يتم الآن العمل على المرحلة التي تليها وهي تسطيح التربة.

أكد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب أنه تم العمل أيضا بمنطقة الصحراوية وتم البدء في أعمال تركيب العدايات الخاصة بشركة الاتصالات من أجل تغيير وتعطيل خطوط التليفونات والانترنت، مشيراً إلى استمرار أعمال تركيب البردورات بالمنطقة، حيث أكد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب أن الأعمال تأتي تنفيذاً لخطة المحافظة التي تتمثل في الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.