احتلفت محافظة البحر الأحمر بـ “افتتاح” عدد من المشروعات السياحية والخدمية على مستوى مدن المحافظة، حيث تم افتتاح الممشى السياحي في الغردقة وتحديدًا في شمال المدينة والذي يصل طوله إلى ثمانية كيلو مترات وبتكلفة وصلت إلى حوالي مائة مليون جنيهًا مصريًا، وذلك كمشاركة مجتمعية من مالكي الفنادق والقرى السياحية في المدينة.

محافظة البحر الأحمر.. افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والسياحية

من جانبه، أوضح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن “الممشى” الذي تم افتتاحه في مدينة الغردقة سيمثل إضافة سياحية للمدينة، موضحًا أنه يضم العديد من المساحات الخضراء والمظلات بجانب الإضاءات المميزة والمحال السياحية والكافيهات، وأماكن انتظار السيارات وممشى الدراجات الهوائية، بجانب مسارات مخصصة لرياضة السير على الأقدام.

وأشار المحافظ، إلى أن “الممشى” تم تنفيذه بمشاركة مجتمعية من قبل المستثمرين السياحيين بتكلفة وصلت إلى حوالي مائة مليون جنيهًا مصريًا، لافتًا إلى أن الممشى يخدم رواد ونزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية في مدينة الغردقة، موضحًا أن الممشى تم تنفيذه على الطريقة الأوروبية، ويعكس اهتمام المحافظة بجمال الرؤية البصرية فيما يخص الإضاءات الحديثة والمساحات الخضراء، مما يجعله متنفسًا لأهالي شمال المدينة.

ولفت إلى أن “الممشى” الجديد سيكون بمثابة مزارًا سياحيًا من قبل أهالي شمال الغردقة بالإضافة إلى رواد ونزلاء الفنادق والمنتجات السياحية في المدينة، خاصة وأن الممشى يصل طوله إلى حوالي ثمانية كيلو مترات ويعتبر مميزًا لممارسة الرياضات المختلفة مثل ركوب الدراجات الهوائية والمشي، بجانب امتلاكه لمساحات شاسعة خضراء وإضاءة متميزة تمتاز بكونها من النوع الموفر للطاقة والصديق للبيئة.

وواصل حنفي، أن المشروع يفتح باب التوظيف وإتاحة فرص العمل، حيث أن “الممشى” سيحتوي على إقامة العديد من المحال والبازارات السياحية، بجانب العديد من المطاعم والمحال التجارية الموجودة والتي تتميز بأنها ذات طابع خاص، وتتوافق مع الهوية البصرية للغردقة.

إقامة قرية سياحية بتكلفة 2 مليار جنيه

وفي وقت سابق، قام المحافظ بوضح حجر الأساس لإحدى المشروعات السياحية في “البحر الأحمر”، وتحديدًا في منطقة شمال الأحياء، حيث قام بوضع حجر الأساس لإحدى القرى السياحية المقرر إقامتها على مساحة تصل إلى 45 ألف متر مربع، وبطاقة تصل لـ 1200 غرفة فندية متنوعة، وتستوعب طاقة عاملة تصل لـ 2000 شخص، وذلك بتكلفة تصل إلى حوالي 2 مليار جنيهًا مصريًا.