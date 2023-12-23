تستمر مديرية التضامن الاجتماعي، التابعة لمحافظة البحر الأحمر في العمل على استقبال طلبات السيدات اللاتي يرغبني في الاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2024، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، حيث أن الفرصة ستظل سانحة أمام الراغبات في الاشتراك حتى يوم 18 يناير المقبل.

محافظة البحر الأحمر.. استمرار التقديم على مسابقة الأم المثالية حتى هذا الموعد

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية

من جانبها، كشفت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، في وقت سابق عن شروط التقديم في المسابقة، حيث أوضحت أن السيدات اللاتي يرغبن في التقدم للمسابقة يجب عليهم أن يقل أعمارهن عن سن الخمسون عامًا، بجانب أن يتمتعن بقصص ملهمة في العطاء، بالإضافة لضرورة إلمامهن بالقراءة والكتابة، وأن يكون لديهن ثلاثة من الأطفال بحد أقصى، ويستثنى من ذلك الشرط المحافظات الحدودية.

وأشارت في بيان للوزارة، إلى أن الفئات التي من المقرر أن يتم تكريمها خلال العام الجاري على مستوى جميع محافظات الجمهورية، تتمثل في أمهات الأطفال الأيتام، وأمهات الأطفال من ذوي الهمم، وأمهات الأطفال الذين تمكنوا من تحقيق إنجازات دولية أو درجات عليا، بالإضافة إلى وجود أمهات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وأيضًا أمهات الشهداء من الفئات الخاصة في مسابقة الأم المثالية.

العدد الأقصى لأبناء المتقدمات على مسابقة الأم المثالية

ولفتت إلى أن شروط “اختيار” الأم المثالية، تتضمن أيضًا أن يكون العدد الأقصى للأبناء خمسة، ولابد أن يكون جميعهم من حملة المؤهلات العليا، أو حتى في الصفوف أو الفرق النهائية في الجامعات المختلفة، وذلك ليتم قبول الأم في مسابقة الأم المثالية للعام والتي سيتم الإعلان عن الفائزة بها في عام 2024.

أما بخصوص الأم الكافلة، فأوضحت الوزارة في البيان، أنه يجب على الإبن المكفول أن يكون من خريجي إحدى الجامعات، لأنه يشترط حصوله على مؤهل عالٍ “جامعي”، مع ضرورة التأكيد على المساواة بين جميع الأبناء فيما يخص الصحة والتعليم والتعامل.

كما أشارت إلى أن المسابقة تنظر إلى العديد من الجوانب الأخرى، مثل العناية بالأطفال وإعطائهم الحب الكامل من الأم، بالإضافة إلى شعورهم بالحنان تجاهها وذلك لضمان وجود حياة اجتماعية ونفسية على حد سواء سليمة للأبناء.

ولفتت الوزارة، إلى أنها تشجع جميع السيدات المهتمة بالمسابقة على التقديم، حيث تستهدف من خلها تكريم الأمهات الملهمات والبارعات على مستوى جميع أنحاء محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.