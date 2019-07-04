مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار الحد الأدني للأجور للعاملين بالحكومة

وافق مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدت اليوم الخميس 4 يوليو برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس على مشروع قرار الحد الأدني للأجور وذلك للعاملين بالحكومة والقطاع العام بالدولة وكذلك العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

قام مجلس الوزراء بإعداد مشروع قرار يقضى بتحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة وذلك اعتباراً من أول يوليو 2019 ويتضمن مشروع القرار أن يكون الحد الأدني الذى يستحقه الموظف عند شغله للدرجة الوظيفية أن يكون الحد الأدني كالتالي:-

يكون الحد الأدني للموظف على الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً. يكون الحد الأدني للموظف على الدرجة العالية 5 آلاف جنيه شهرياً. يكون الحد الأدني للموظف على درجة مدير عام 4 آلاف جنيه شهرياً. يكون الحد الأدني للموظف على الدرجة الأولي 3 آلاف و500 جنيه شهرياً. يكون الحد الأدني للموظف على الدرجة الثانية 3 آلاف جنيه شهرياً. يكون الحد الأدني للموظف على الدرجة الثالثة ألفين و600 جنيه شهرياً. يكون الحد الأدني للموظف على الدرجة الرابعة ألفين و400 جنيه شهرياً. يكون الحد الأدني للموظف على الدرجة الخامسة ألفين و200 جنيه شهرياً. يكون الحد الأدني للموظف على الدرجة السادسة ألفين جنيه شهرياً.

كما نص مشروع القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء بخصوص زيادة الحد الأدني للأجور على أن يزيد الحد الأدني للراتب الشهري للموظف بمبلغ 100 جنيه بعد أن يقضى الموظف 3 سنوات فى الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوي وظيفي أعلى داخل نفس الدرجة.

كما تضمن نص مشروع القرار على أن يتم صرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذى يتم الحصول عليه وبين الحد الأدني المقرر له.