مجلس الوزراء يوافق على مشروع رئيس الجمهوررية بشأن تطوير السكك الحديدة بالتعاون مع البنك الأوروبي

اجتمع اليوم الأربعاء الموافق 18/ 9/ 2019 الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالسادة أعضاء مجلس الوزراء للموافقة على المشروع المقدم من السيد رئيس الجمهورية بشأن التعاون المشترك بين وزارة الإستثمار والتعاون الدولي والبنك الاوروبي بخصوص المنحة المطروحة من البنك الاوروبي لتطوير السكك الحديدية بقيمة 940 ألف يورو، كما وافق المجلس بإجتماعة اليوم أيضا على العديد من القرارات الهامة.







مشروع تطوير السكك الحديدية والقطارات:

يهدف المشروع إلى تطوير وتجديد القطارات الخاصة بالهيئة العام لسكك حديد مصر وذلك بشراء 100 قاطرة جديدة تعمل لصالح الهيئة العامة لسكك حديد مصر،عن طريق التعاون المشترك بين البنك الاوروبي ووزارة الإستثمار والتعاون الدولي بقيمة 555 ألف يورو، كما أوضح المجلس على موافقة بتعيين هيئة استشارية من المساعدين لتنفيذ هذا المشروع تختص تلك الهيئة بتحويل وحدة أعمال الشحن الحالية إلى شركة فرعية منفصلة تعمل مع جميع الوحدات التابعة للهيئة.







مشروعات الوكالة الامريكية للتنمية الدولية:

كما وافق المجلس على البند الثاني من الإتفاقية المصرية الامريكية الموقعة خلال شهر اغسطس الماضي 2019 على تقديم منحة مساعده مقدمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية كمساهمة منها لدعم جهود الحكومة المصرية ولتعزيز الخدمات الصحية وتنظيم الأسرة، كما وافق المجلس ايضاً على تقديم مساهمة من نفس الوكالة تقدر بمبلغ 4 مليون دولار وتهدف إلى تطوير التعاون المصري الامريكي بالعلوم والتكنولوجيا.

مشروع تنظيم خدمات النقل البري بإستخدام تكنولوجيا المعلومات:

حيث وافق المجلس بإجتماعة اليوم على مشروع تنظيم خدمات النقل البري بإستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لعام 2018 ، حيث أشار التعديل بالمشروع والذي ضم 35 مادة على التأكد من الشركات المرخص لها بتقديم خدمات النقل البري على الإلتزام من إستخدام كافة الإجراءات التكنولوجية التي تتعلق بالمركبة والسائق ومراقبة الخدمة، كما أوضحت مواد المشروع من عدم السماح لأي سائق من ممارسة المهنة للشركات المرخص لها تقديم خدمات النقل البري بطريقة تكنولوجية إلا بعد التأكد من سداد اشتراكات التأمينات الإجتماعية.







المشروعات الإنشائية:

كما وافق المجلس على قرار الإسناد المباشر للعديد من الشركات الهندسية لمباشرة وإستكمال الأعمال والإستفادة من الإستثمارات التي تم إنفاقها من خلال أكثر من 20 مشروع إنشائي، حيث تلتزم الشركات التي سوف يتم الإسناد إليها بمناسبة الاسعار للمشروع المختص عملة.