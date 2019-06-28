مجلس الوزراء يصدر قراراً باعتبار يوم الأحد 30 يونيو أجازة رسمية

تستمر مصر بالاحتفال السنوي بذكرى ثورة 30 يونيو، وفي هذا الشأن أصدر السيد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صباح يوم الخميس قراراً باعتبار يوم الأحد المقبل 30 يونيو 2019 إجازة رسمية، على أن تكون للعاملين في الجهات التالية (وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال، منشآت وشركات القطاع الخاص).

قد شمل القرار المنشور في الجريدة الرسمية عدة ضوابط للجهات التي يسري عليها قرار الإجازة الصادر وأهمها أنه لا يسري هذا القرار الصدار على أعمال الامتحانات لجميع الطلاب في كافة المراحل التعليمية (المدارس، المعاهد، الجامعات)، حيث يتم استمرار أداء كافة أعمال الامتحانات وفق الجداول المعلنة سابقاً.

تعطل العمل بالبنوك المصرية يوم الأحد

أيضا أصدر البنك المركزي المصري قراراً بتعطل العمل في جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي يوم الأحد، على أن تعود البنوك للعمل بداية من يوم الإثنين أو الثلاثاء، وذلك وفق تاريخ انتهاء الميزانية المالية للبنك، فالبنوك المحدد تاريخ انتهاء ميزانيتها بيوم 31 ديسمبر تعود للعمل يوم الإثنين، أما البنوك المحدد تاريخ انتهاء ميزانيتها المالية بيوم 1 يوليو 2019 فتعود للعمل يوم الثلاثاء.

وقد جرت العادة على أن يستحق العامل ضعف الأجر الذي يحصل عليه في الأيام العادية في حالة رغبة جهة العمل في أداء أعمال خاصة بوظيفته في هذا اليوم، وذلك كتعويض مناسب له عن حقه في الحصول على الإجازة المقررة والتي يصدر بشأنها قرار من رئيس الوزراء.

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