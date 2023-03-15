مجلس الوزراء يحدد موعد فتح وغلق المحال العامة خلال شهر رمضان 2023 في مصر

اجتمع مجلس الوزراء بالأمس يوم الثلاثاء 14 مارس الجاري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء من أجل تحديد بعض القرارات الواجب تنفيذها خلال شهر رمضان الكريم أعاده الله على الأمة المصرية والإسلامية بكل خير وسلام، وقد اتجهت بعض هذه القرارات نحو مواعيد عمل المحلات العامة والمنشآت الخدمية خلال الشهر الكريم.

قرار مجلس الوزراء بخصوص المحلات والمنشآت

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا ِلتراخيص المحلات العامة الذي نص على أنه سوف يتم فرض بعض القرارات حول مواعيد العمل على فئة معينة من المنشآت ولكن تم استثناء من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لِتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 بعض المنشآت الخدمية الأهلية حتى تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1444 يوميا الساعة الثانية صباحا ولكن مع استمرار خدمة التيك أواي والتوصيل للمنزل على مدار أربعة وعشرين ” 24 ” ساعة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية بالإغلاق الساعة العاشرة.

استثناءات قرار مجلس الوزراء

استثنى مجلس الوزراء من قرار الإغلاق للمحال والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين مثل محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ومحلات بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات وكذلك الورش والمحلات المتواجدة على الطرق السريعة والعامة، وأيضاً محطات الوقود سواء داخل تجمع سكني أم على الطرق، وسوف يتم بدء العمل بتلك المواعيد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23 مارس عام 2023م وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

مواعيد الإغلاق حسب التوقيت الصيفي

أعلنت الحكومة عن عودة العمل بالتوقيت الصيفي بدءاً من شهر أبريل المقبل، لذا من المقرر أن أن يتم تعديل موعد غلق المطاعم والكافيهات والمنشآت المذكورة أعلاه حتى يكون الواحدة صباحاً ما عدا أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية يمكن أن يمتد العمل حتى الثانية بعد منتصف الليل.