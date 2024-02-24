مجلس النواب يناقش مشروع قانون رفع رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه

يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رفع رسوم استخراج جواز السفر، وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

يهدف مشروع القانون إلى:

رفع قيمة استخراج جواز السفر من 250 جنيها وفقًا للمنصوص عليه في القانون الحالي إلى 1000 جنيه بحد أقصى.

مضاعفة الرسم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.

إلزام كل خاضع لقانون الخدمة العسكرية والوطنية عند تقدمه لاستخراج جواز سفر بتقديم ما يفيد أدائه الخدمة العسكرية أو إعفائه منها وفقا للقانون.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة:

صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.

عدد 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.

مستند للذكور فقط يحدد الموقف المتقدم من التجنيد.

صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.

خطوات تجديد جواز سفر المصريين في الخارج: