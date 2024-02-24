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مجلس النواب يناقش مشروع قانون رفع رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه

سعيد السعيد

يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رفع رسوم استخراج جواز السفر، وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

يهدف مشروع القانون إلى:

  • رفع قيمة استخراج جواز السفر من 250 جنيها وفقًا للمنصوص عليه في القانون الحالي إلى 1000 جنيه بحد أقصى.
  • مضاعفة الرسم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.
  • إلزام كل خاضع لقانون الخدمة العسكرية والوطنية عند تقدمه لاستخراج جواز سفر بتقديم ما يفيد أدائه الخدمة العسكرية أو إعفائه منها وفقا للقانون.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة:

  • صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.
  • عدد 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.
  • مستند للذكور فقط يحدد الموقف المتقدم من التجنيد.
  • صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.

خطوات تجديد جواز سفر المصريين في الخارج:

  • وضعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين العاملين في الخارج ضوابط وإجراءات جديدة عند اتخاذ الشخص قرار العودة إلى مصر من الخارج.
  • يستغرق إصدار الجواز الجديد 60 يومًا، لهذا يتطلب إعلام الشخص بطلب تجديد جواز سفره حتى لا يفاجأ بذلك أثناء الدخول إلى مصر بأن جواز السفر القديم أُلغى ما يعوق دخوله إلى مصر في المطارات المصرية.

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عن الكاتب:
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سعيد السعيد

كاتب ومدون في نجوم مصرية بالإضافة إلي الموقع الخاص "عالم التطبيقات" وعدة مواقع أخبارية أخرى, حاصل علي ماجستير حقوق بالإضافة إلي عدة دورات في مجال السيو وكذلك التجارة الإلكترونية والربح من الإنترنت.


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