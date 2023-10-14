مجدي الهواري يعلن زواجه مرة أخرى .. وغادة عادل توضح رأيها في زواج والد بناتها وتعلق “كان بمثابة أب لم يكن مجرد زوج” | فيديو وصور

يستعد المخرج المصري مجدي الهواري للزواج من مصممة الأزياء الشهيرة دنيا عبد المعبود، ومنذ فترة في لقاء مع طليقته الفنانة غادة عادل كان مجدي الهواري وضع بعض الشروط للزواج مرة أخرى.

صورة تجمع غادة عادل ومجدي الهواري ودنيا عبد المعبود - تعديل بواسطة نجوم مصرية

شرط مجدي الهواري للزواج مرة أخرى

وكان شرط مجدي الهواري للزواج مرة أخرى صرح به بعد أن سألته غادة عادل في لقاء سؤال كان نصه “ماتجوزتش ليه لحد دلوقت!؟”، ليرد مجدي الهواري على غادة قائلاً : “عندي شروط في الجواز التاني.. هل هتبقى متقبلة إني لسه بحبك؟، لأنك أم أولادي ولسه بينا حب”.

رأي غادة عادل في زواج مجدي الهواري

وكانت غادة عادل في نفس اللقاء تتحدث عن زواج مجدي الهواري والد بناتها مرة أخرى وقالت : “لو مجدي الهواري اتجوز هفرحله جدا من قلبي وهو يستحق إنه يعيش حياته”.

وتابعت: قرار زواجي مش سهل عليا، مجدي الهواري كان بمثابة أب بالنسبة لي ولم يكن مجرد زوج فقط، مجدي الهواري شخصية تعلمت منها الكثير وحصل على النصيب الأكبر من حياتي.

من هي دنيا عبد المعبود زوجة مجدي الهواري الثانية؟

دنيا عبد المعبود هي مصممة أزياء للمشاهير والأعمال الفنية وتعاونت مع المخرج مجدي الهواري في أكثر من عمل فني منهم مسلسل دايما عامر ومسرحية هابي نيو يير، علاوة على ذلك، كانت متزوجة من مدير التصوير كريم أشرف ولديها منه بنت تدعى تيا.

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