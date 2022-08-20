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متي موعد صرف المرتبات في شهر أغسطس للموظفين 2022

محمد رمضان

صرحت وزارة المالية  عن أن موعد صرف المرتبات للموظفين في شهر أغسطس لمدة خمس أيام لأكثر من 5 مليون مواطن يعمل بالجهاز الإداري للدولة حيث يتم الصرف ل66 وزارة، وفي هذا التقرير سوف نلقي الضوء على التساؤل الذي يتم طرحه ألا وهو متى موعد صرف المرتبات في شهر أغسطس للموظفين 2022.

موعد صرف المرتبات في شهر أغسطس

متى موعد صرف المرتبات في شهر أغسطس للموظفين

قد تم تحديد موعد صرف المرتبات يوم 24 من شهر أغسطس حتى يوم 30 من نفس الشهر وهذه المرتبات يتم صرفها لعدد 66 وزارة وهيئة حكومية خاصة بالجهاز الإداري للدولة  ويتم صرف هذه المرتبات في مدة 6 أيام  ونبهت الوزارة من الاحتياطات اللازمة عند صرف المرتب من ماكينة الصراف الآلي حيث أن المكينات ستكون مزودة بإمكانية صرف المرتبات في الموعد المحدد وهذا بالتنسيق مع البنك المركزي.

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الجهات الحكومية التي تصرف المرتبات يوم الخميس 25 أغسطس

يتم الصرف لكل من الهيئات الحكومية التالية والتربية والتعليم  وزارة استصلاح الأراضي وهيئة الكهرباء والتخطيط والتعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والشباب والرياضة والتعاون الدولي، والاستثمار.

موعد صرف المرتبات ف شهر أغسطس
متى موعد صرف المرتبات في شهر أغسطس للموظفين 2022

الجهات الحكومية المستقلة التي تصرف المرتبات يوم الخميس 25 أغسطس

الجهات الحكومية المستقلة في جمهورية مصر العربية  التي يتم صرف المرتبات لها يوم 25 هي ما يلي: القضاء والنيابة، الرقابة المالية، معهد الخدمات المالية، هيئة قضايا الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، ولجنة الانتخابات العليا ودار الإفتاء المصرية والمركز المصري للتنظيم والإدارة.

تأهيل ماكينات الصرف الآلي جميعها لصرف مرتبات شهر أغسطس

صرحت  وزارة المالية المصرية أنه سيتم تزويد  الماكينات الخاصة بالصراف الآلي الخاصة بالبنوك في كافة أنحاء الجمهورية وهذا يتم في  الموعد  المحدد للصرف الراتب في هذا الشهر وهذا يتم باتفاق مع البنك المركزي المصري.

محمد رمضان

حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة 2017، ومحرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، ومتابع للأخبار العالمية والعربية لتوصيل ماهو جديد لمتابعي الموقع


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