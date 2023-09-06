متى تتغير الساعة وينتهي التوقيت الصيفي ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر

مع اقتراب قدوم فصل الشتاء فإن العديد من الناس يتساءلون عن موعد تغيير الساعة وبداية العمل بالتوقيت الشتوي وذلك لقرب انتهاء فصل الصيف وبذلك سوف يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

متي تتغير الساعة وموعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي في مصر

ومن الجدير بالذكر أن العمل بالتوقيت الصيفي سوف يستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر المقبل وبعدها تتغير الساعة ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي وذلك في تمام الساعة 23:59 منتصف ليلة الجمعة والتي توافق 27 أكتوبر 2023.

سوف ينتهي فصل الصيف في مصر يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023 ويبدأ بعدها فصل الخريف.

وبهذا يكون استمر العمل بالتوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر، حيث بدأ من آخر جمعة في شهر إبريل الماضي وما زال مستمرا حتى آخر خميس في شهر أكتوبر المقبل.

وعليه فإن العمل بالتوقيت الشتوي سوف يستمر لمدة 6 أشهر أيضا، وكان تطبيق نظام العمل بالتوقيت الصيفي يهدف إلى تخفيف الأحمال وتوفير الطاقة والكهرباء، وكذلك توفير الغاز والبنزين وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء.