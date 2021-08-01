متى إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة

ينتظر المسلمون في كل بقاع الأرض، بداية السنة الهجرية الأول من شهر المحرم للعام 1443، للاحتفال بذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وتمنح الكثير من الدول الإسلامية والعربية الموظفين، إجازة رسمية في هذا اليوم وتدرجها ضمن الإجازات الدينية التي يحصل عليها الموظف سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع العام بأجر كامل دون أي خصم من المرتب، ويترقب الموظفون هذه الإجازة للحصول على قسط من الراحة خاصة بعد العودة إلى العمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والتي كانت الأطول في العام.

وفي السطور التالية نتعرف على موعد إجازة رأس السنة الهجرية، والإجازات الرسمية المتبقية للموظفين سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي بالإضافة إلي قرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات التي في منتصف الأسبوع وغيرها من المعلومات المتعلقة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة

يوافق يوم الأول من شهر المحرم حسب النتيجة الفلكية للمركز القومي للبحوث الفلكية، يوم الإثنين الموافق التاسع من شهر أغسطس الجاري، ليكون موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1443 هجريا، ويحصل الموظفون في مصر سواء كانوا في القطاع الخاص أو في القطاع العام على إجازة باعتبارها من الإجازات الدينية الرسمية التي تكون بأجر كامل.

تأجيل إجازة رأس السنة الهجرية لآخر الأسبوع

وينتظر الموظفون في الدولة، تطبيق قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي الخاص بترحيل الإجازات الرسمية التي تكون في أول ووسط الأسبوع إلى نهاية الأسبوع، على إجازة رأس السنة الهجرية، حيث من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرار بمنح الموظفين للقطاع الخاص والقطاع العام والحكومي، إجازة رأس السنة الهجرية يوم الخميس الثاني عشر من شهر أغسطس بدلا من الإثنين التاسع من الشهر نفسه.

الإجازات الرسمية للقطاعات الحكومية والخاصة المتبقية في عام 2021

أصدر مجلس الوزراء مع بداية العام الميلادي الحالي نتيجة الخاصة بالإجازات والعطلات الرسمية بالنسبة للموظفين في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص، وحسب هذه النتيجة يتبقي للعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة 3 أيام إجازة في العام على النحو التالي: