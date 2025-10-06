متى؟.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

يبدأ في غضون أيام قليلة تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025، وسيتم وفقا لذلك تأخير الساعة 60 دقيقة.

يأتي هذا وفقا لقرار الحكومة في أبريل 2023 بعودة تطبيق التوقيت الشتوي مجددا، وفي تلك الفترة من كل عام يتساءل كثير من أبناء الشعب المصري «متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر؟».

وبناء على ما أقرته الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في شهر أبريل 2023، فإن الانتهاء من العمل بالتوقيت الصيفي يكون في آخر خميس من شهر أكتوبر كل عام، والذي سيوافق هذا العام الـ 30 من أكتوبر 2025، وهو اليوم الذي سيتم إعلان العمل بالتوقيت الشتوي فيه بكافة محافظات جمهورية مصر العربية.

ويكون العمل بالتوقيت الشتوي في مصر عند حلول الساعة الـ 12 صباحا من يوم الجمعة الموافق 31-10-2025، لتتأخر عقارب الساعة 60 دقيقة للوراء لتكون الساعة الـ 11 من مساء الخميس 30-10-2025.

خطوات إعادة ضبط الساعة على الهواتف المحمولة

ولتغيير ساعتك على الهاتف المحمول الخاص بك، عليك القيام بالخطوات الآتية: