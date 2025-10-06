أخبار مصر

متى؟.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

أحمد مراد

يبدأ في غضون أيام قليلة تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025، وسيتم وفقا لذلك تأخير الساعة 60 دقيقة.

يأتي هذا وفقا لقرار الحكومة في أبريل 2023 بعودة تطبيق التوقيت الشتوي مجددا، وفي تلك الفترة من كل عام يتساءل كثير من أبناء الشعب المصري «متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر؟».

وبناء على ما أقرته الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في شهر أبريل 2023، فإن الانتهاء من العمل بالتوقيت الصيفي يكون في آخر خميس من شهر أكتوبر كل عام، والذي سيوافق هذا العام الـ 30 من أكتوبر 2025، وهو اليوم الذي سيتم إعلان العمل بالتوقيت الشتوي فيه بكافة محافظات جمهورية مصر العربية.

ويكون العمل بالتوقيت الشتوي في مصر عند حلول الساعة الـ 12 صباحا من يوم الجمعة الموافق 31-10-2025، لتتأخر عقارب الساعة 60 دقيقة للوراء لتكون الساعة الـ 11 من مساء الخميس 30-10-2025.

خطوات إعادة ضبط الساعة على الهواتف المحمولة

ولتغيير ساعتك على الهاتف المحمول الخاص بك، عليك القيام بالخطوات الآتية:

  • ادخل على الإعدادات، ثم انقر على الاعدادات الإضافية.
  • قم بالدخول على التاريخ والوقت.
  • انقر على التحديث التلقائي للوقت والتاريخ.
  • ستجد أن التحديث التلقائي للوقت والتاريخ قد تم ببساطة.
  • إذا لم يتم التغيير التلقائي، ففي تلك الحالة يجب غلق الهاتف نهائيا لبضع دقائق ثم إعادة تشغيله.
عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


