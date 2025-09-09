مترو الأنفاق يكشف حقيقة واقعة السلم المتحرك بمحطة مسرة

في إطار حرص الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق المستمر على سلامة الركاب وضمان سير حركة مترو الأنفاق بأمان؛ فقد أصدرت بيانًا رسميًا لتوضيح حادثة وقعت مؤخرًا على أحد خطوط المترو، وجاء البيان لتسليط الضوء على الإجراءات الصحيحة التي يجب اتباعها عند استخدام المرافق المختلفة داخل المحطات خاصة بالنسبة للركاب من ذوي الهمم.

واقعة حادثة محطة مسرة

أوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أن الحادثة وقعت بمحطة مسرة على الخط الثاني للمترو؛ نتيجة قيام أحد الركاب من ذوي الهمم بالصعود من مستوى الرصيف باستخدام السلم الكهربائي المتحرك، بدلاً من استخدام المصعد الكهربائي المخصص لهم أو طلب المساعدة من ناظر المحطة أو أحد المشرفين، وأدى هذا التصرف إلى انقلاب الكرسي المتحرك للخلف مما تسبب في سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي؛ إلا أن الشركة أكدت أنه لم تُسجل أي إصابات بين الركاب.

من الجدير بالذكر أن الشركة قد جددت تأكيدها على أهمية اتباع تعليمات السلامة والأمان عند التعامل مع مرفق مترو الأنفاق، وأهابت بالركاب الالتزام بالمرافق المخصصة لهم، وطلب المساعدة عند الحاجة؛ حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم ومنع حدوث أي حوادث محتملة، واختتم البيان بتمني السلامة لجميع ركاب المترو، مشددة على أن الالتزام بالإجراءات والتوجيهات يضمن رحلة آمنة ومريحة لجميع مستخدمي شبكة المترو، ويقلل من مخاطر الحوادث أثناء التنقل داخل المحطات.