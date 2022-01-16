متحدث وزارة الصحة لبرنامج الحكاية: هيئة الدواء وافقت على استخدام لقاح إيفوشيلد الجديد لأغراض الوقاية من كورونا وسيتم توفيره قريباً في مصر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن هيئة الدواء المصرية قد أبدت موافقتها بالفعل فيما يخص استخدام لقاح إيفوشيلد الجديد في مكافحة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن لقاح إيفوشيلد يعتبر تركيبة من الأجسام المضادة بلقاح أسترازينيكا، جاءت تصريحات الدكتور حسام عبد الغفار أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية المُذاع على قناة “إم بي سي مصر”.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار أن لقاح إيفوشيلد حصل على ترخيص الاستخدام الطارئ لأغراض الوقاية من فيروس كورونا المستجد في مصر، لافتاً إلى أنه تم إجراء التجارب السريرية على لقاح إيفوشيلد الجديد للتأكد من فعاليته في مكافحة عدوى الفيروس، ومن المتوقع أن يتم توفير أولى جرعات اللقاح في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة.

أضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن عقار إيفوشيلد سيتم استخدامه من أجل توفير الحماية للفئات المعرضة للخطر، موضحاً أن تلك الفئات تشمل أصحاب المناعة الضعيفة الذين لديهم عجز في أجسامهم على توليد استجابة مناعية كافية بعد تلقي جرعة اللقاح، بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى غسيل الكلى، والمرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي، وجميع من يعانون ظروفاً صحية أخرى تتسبب في ضعف الجهاز المناعي.