متحدث وزارة التعليم العالي: حرصاً على سلامة الطلاب سيتم تقسيم المحاضرات بين الحضور الفعلي والأون لاين في أيام الأسبوع

قال المستشار عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي في تصريحات له أن الوزارة بدأت بالفعل في تطبيق نظام التعليم الهجين بالجامعات وسيكون ذلك مع بداية عودة الدراسة، مشيراً إلى أن المحاضرات سيتم تقسيمها بين الحضور الفعلي والـ أون لاين، حيث أن الحد الأقصى لحضور الطلاب في الكليات النظرية سيكون يومان فقط من أيام الأسبوع.

وأضاف المستشار عادل عبد الغفار أن حضور الطلاب بالكليات العملية سيكون ما بين 3 أو 4 أيام فقط، وسيتم توزيع الطلاب في قاعات الدراسة بشكل محدود منعاً للتزاحم.

كما قال متحدث وزارة التعليم العالى أن الكليات النظرية لن يكون لديها أي مشكلة في مسألة حضور الطلاب نظراً لأن الكليات النظرية تعتمد على المحاضرات الـ أون لاين، موضحاً أن الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في العالم الدراسي الثاني ستكون أشد وأقوى بكثير حرصاً على سلامة الطلاب والجميع.