متحدث جامعة القاهرة يوضح كيف تم القبض على حنين حسام “فتاة التيك توك” بعد أن كانت مختبئة

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى أثناء تقديمها حلقة اليوم من برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه سوف يتم التعامل مع حنين حسام وفقاً لنظرة القانون، مؤكداً أنه تم وقف قيدها حتى يتم إصدار حكم نهائي بشأن القضية الخاصة بها.

وأضاف الدكتور محمود علم الدين أنه بعد إلقاء القبض عليها اليوم وتحديد موعد إعادة محاكمتها سوف يتم انتظار الحكم النهائي، مشيراً إلى أن الجامعة تقوم بفصل أي طالب يقوم بفعل أعمال مخلة بالشرف.

وأوضح المتحدث باسم جامعة القاهرة أن أعمال الامتحانات مازالت جارية في الجامعة وسوف يتم تحديد موقف حنين حسام القانوني مع مراعاة البعد الإنساني، لافتاً أنه تم إلقاء القبض على حنين حسام بعد أن ظهرت في فيديو لها، وبالتالي رصدت الأجهزة الأمنية الفيديو من خلال التقنيات الحديثة كما تم إجراء التحريات اللازمة عن المكان الذي كانت تختبئ فيه.