متابع يغني “قولوله سماح” محل تأديته خدمة الجيش.. وتامر عاشور يعلق “لازم نعملك لحن حلو وتقدمه لمصر وأنت في خدمتك لبلدك”

قام أحد متابعي الفنان تامر عاشور، بغناء إحدى أغانيه الشهيرة “قولوله سماح”، وكان برفقة زملائه محل تأديتهم لخدمة الجيش.

وما كان من جانب الشاعر أحمد المالكي إلا أنه قام بمشاركة هذا الفيديو عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليه قائلًا: “قولوله سماح” مع ذكر اسم حساب الفنان تامر عاشور.

شارك تامر عاشور قصة أحمد المالكي للشاب الذي يغني، وعلق عليه قائلًا: “الله على صوتك لازم نعملك لحن حلو وتقدمه لمصر وأنت في خدمتك لبلدك أكيد هتكون أحلى ذكرى في حياتك”.

تامر عاشور يروج لـ ألبوم جديد في فصل الدموع

نشر تامر عاشور منذ أيام عبر حسابه الشخصي بموقع “انستجرام”، صورة له وعلق عليها يشكر جمهوره ومتابعيه ويشوقهم لأغنية جديدة في نهاية فصل الصيف، والبوم في موسم الشتاء الذي وصفه بـ “فصل الدموع”.

آخر أعمال الفنان تامر عاشور

وجديرًا بالذكر أن آخر أعمال تامر عاشور هي أغنية “عديت” والتي كانت من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان غريب توزيع توما، ميكس وماستر أمير محروس.