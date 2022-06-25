مبروك عطية: لم أقصد فتاة المنصورة وحديثي موجه لهؤلاء!

ظهر الشيخ مبروك عطية في فيديو جديد عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، تحدث فيه من جديد عن تصريح “القفة” الذي أطلقه عقب ما حدث مع فتاة المنصورة. ماذا قال؟.

اعتذار الدكتور مبروك عطية

كان الناس قد ظنوا أن الداعية الإسلامي مبروك عطية سوف يتوارى عن الأنظار فترة من الزمن، وذلك عقب إعلانه اعتزال نشر الفيديوهات عقب تعرضه لنقد لاذع إثر تصريحات قالها لم تعجب الكثيرين عن ضرورة ارتداء الفتيات “قفة” إذا كن يردن الحفاظ على أنفسهن.

وفي الفيديو الجديد الذي بثه الداعية مبروك عطية تحدث عن أنه كان يتحدث للفتيات اللاتي يعتبرهن في عمر بناته، ويخشى عليهن من الواقع المرير الذي نعيشه الآن.

وأشار إلى أن حديثه كان عفويا، ولكنه تأكد الآن بالذات أن العفوية تترجم على أنها إساءة، ولذلك قدم اعتذار عن كل حرف خرج منه وفهم على أنه إساءة.

مبروك عطية: لم أقصد فتاة المنصورة بحديثي

تابع الدكتورة مبروك عطية: لم أكن أقصد فتاة المنصورة من قريب أو بعيد بالحديث الذي بدر مني، ليس من المعقول أن أتحدث عنها وأهلها في حالة عزاء وكرب.

واستطرد: حديثي كله كنت أقصد به الفتيات الأخريات اللاتي ما زلن على قيد الحياة، وهدفي الأول من كل ما ذكرته هو الحفاظ على حياتهن من أي مخاطر قد يتعرضن لها، ذلك أن الحياة هي هبة من الله ويجب أن نحافظ عليها.

واختتم: من قال إن كلامي لم يكن في وقت مناسب؛ أقول له: معك حق لو كنت أقصد فتاة جامعة المنصورة لكن أنا لم أكن أوجه حديثي لها.