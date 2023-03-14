مبادرة “حبراير” للخط العربي تحارب الخط الشرير بالعاصمة الادارية

تحت شعار “الخط الطيب يحارب الخط الشرير” عقدت مبادرة حبراير للخط العربي لقاء بالعاصمة الإدارية الجمعة الماضي يدعو إلى مواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الخطوط الكلاسيكية من جانب الخطوط المعاصرة و التي أطلقوا عليها الخط الشرير .

أدار الندوة الفنان والخطاط محمد حسن الذي أكد أن الخطوط المعاصرة تعمل على محو هوية الخط الكلاسيكي خاصة أن الخطوط المعاصرة تعمل على مزج الخط بالتصميم مع كسر بعض القواعد في الكتابة، مشيرا إلى دورنا في المحافظة على الخطوط الطيبة التي تربينا عليها .

أشار حسن إلى وجود هذا اللون من الخطوط يرجع الى رغبة صناعها في التسويق التجاري لأعمالهم حتى يسهل على الناس قراءتها،مضيفا رغم أنها شريرة إلا أنها ساعدت على انتشار الخط العربي بشكل واسع وخاصة على المستوى التجاري، كما أنها دمجت بين الخطاط والمصمم وفن الجرافيك في وقت واحد.

يقول عبد الرحمن بركات المدير التنفيذي للحدث أن “حبراير” يرمز لشهر فبراير الذي تقام فيه مسابقة على مدى 28 يوما لتنمية فنون الخط العربي والتايبوجرافي ونطلقها على المنصات الرقمية لكل المهتمين بالخطوط ونبدأ في تلقي الأفكار يوميا.

يذكر أن فكرة المبادرة بدأت على منصات التواصل الاجتماعي منذ عام 2020 ولقيت رواجا بين رواد مجتمع الخط العربي و التايبوجرافي ثقافيا وفنيا و تجاريا، و تعد هذه أول مرة تعقد المبادرة حدثا تفاعليا من شاشات الاجهزة الى أرض الواقع دعما لمجتمع الخط وصانع الخطوط في مصر و الوطن العربي.

حضر الاحتفال الذي استضافته مدرسة سفن بيرل الدولية بالعاصمة الإدارية عدد كبير من الفنانين و المصممين إلى جانب شيوخ الخط العربي مثل خالد عزب وياسر كرمان وصلاح بيبرس، وعلى هامش الحدث أقيمت ورش عمل سم جداريات وبإزارات للمنتجات و الهدايا.