ما هي عملة البيتكوين | كيفية الاستثمار فيها في 2022

أصبح الحديث عن العملات الرقمية منتشراً هذه الأيام وبالتالي تأتي عملة البيتكوين رأس الحديث ولهذا سوف نتعرف عليها في هذا المقال وكيف تستطيع الاستثمار فيها بأمان.

1-ما هي عملة البيتكوين؟

البيتكوين هي أول عملة رقمية ظهرت في عام 2009 على يد شخص يُدعى ساتوشي ناكاموتو، وهي عملة لا مركزية أي لا تخضع لقوانين البنك المركزي ولا تخضع لأي سلطة حكومية أو رسوم معاملات مثل العملات النقدية.

عملة البيتكوين تقوم على خاصية التشفير التي تمنحها درجة كبيرة من الأمان، ويتم التعامل بعملة البيتكوين على طريقة الند بالند وهي طريقة تسمح بالمعاملات من شخص لآخر دون الحاجة إلى وسيط.

يتم الاحتفاظ بسجل المعاملات التي تتم عبر البيتكوين في سجل حساب يُعرف بسلسلة الكتل (Blockchain) وهذا السجل يسمح بالمعاملات من شخص لآخر دون الحاجة إلى وسيط، كما أنه يمنح درجة عالية من الأمان في عملية التحويل وذلك لتجنب عملية الغش في المعاملات.

2-كيف يمكن الحصول على البيتكوين؟

تجدر الإشارة إلى أن الحصول على البيتكوين يكون عن طريق إحدى ثلاث طرق:

١-الشراء المباشر من أحد الأشخاص الذين يرغب ببيعه.

٢-التعامل مع منصات تقوم بـتداول البيتكوين.

٣-عملية التعدين ولكن قلت نسبة الربح منها لكثرة الأشخاص الذين يقومون بها.

3-كيفية الاستثمار في عملة البيتكوين؟

ا-الانضمام إلى موقع تداول يدعم عملة البيتكوين:

بما أنه لا توجد شركة مخصصة لعملة البيتكوين لذلك تستطيع التعامل مع منصات تسهل معاملات البيتكوين ومن هذه المنصات:

منصة Binance:

تعتبر من أقوى منصات التداول للعملات الرقمية وتتميز بسهولة الاستخدام. تستطيع الدخول إلى المنصة وتسجيل حساب لنبدأ بعملية الاستثمار.

منصة Coinbase:

تتميز هذه المنصة بالرسوم المنخفضة وسهولة الاستخدام.

منصة NSFX:

تتميز هذه المنصة بالسهولة العميقة وبالتالي لن يكون هناك فرق سعر عالي بين عمليتي البيع والشراء.

منصة Huobi Global:

تقدم العديد من الخدمات وتتميز بقلة التكاليف حيث تبلغ الرسوم ٢% رسوم للدخول، و ٢% رسوم للطلب والتصنيع.

منصة Bitfinex:

تتميز هذه المنصة بمعدل الأمان العالي. وتتم عملية الإيداع أو السحب من خلال تحويل مصرفي برسوم 0.1%.

ب-الحصول على محفظة البيتكوين:

عند شراء عملة البيتكوين المعدنية يتم تخزينها في محفظة وهناك نوعان:

١-المحفظة الساخنة:

محفظة تخزين على جهاز الكمبيوتر وتسمى Electrum.

محفظة للجوال وتسمى Mycelium.

ولكن من عيوب هذه المحفظة هي قلة درجة الأمان الخاصة بها.

٢-المحفظة الباردة:

وهي أكثر أمانا وهي عبارة عن جهاز يتكلف من 60 إلى 100 دولاراً.

ج-ربط المحفظة بحساب مصرفي:

حتى تستطيع بيع وشراء عملة البيتكوين.

بعد شرائك لعملة البيتكوين تستطيع استخدام العملة من أجل إجراء معاملات عبر المنصات أو الاحتفاظ بها حتى تزداد قيمتها أو القيام ببيع وشراء مباشر مع مالكي عملة البيتكوين الآخرين.

4-سعر البيتكوين فولت اليوم:-

سعر البيتكوين فولت اليوم هو 2.12$.

5-سعر البيتكوين اليوم مقابل الدولار:-

سعر 1 BTC يساوي 21,432.70 USD.

6-سعر البيتكوين اليوم مقابل الريال:-

سعر 1 BTC يساوي 80,693.37 SAR.

تكلمنا في هذا المقال عن البيتكوين، وعن طرق الحصول على البيتكوين، وكيف يمكن الاستثمار في البيتكوين، ثم تناولنا سعر البيتكوين مقابل الريال السعودي، والدولار، والجنيه المصري.

تنبيه هام: قبل التداول عليك أن تدرس الأمر جيدا، وتستشير أحد الخبراء الماليين؛ حتى تتجنب خسارة أموالك.

هل تعرف البيتكوين فولت وسعره؟

البيتكوين فولت بالتفصيل