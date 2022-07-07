ما هي شروط القبول في مدرسة الضبعة النووية؟ وما تنسيق المدرسة لعام 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني بدء القبول في مدرسة الضبعة النووية، لجميع الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 260 درجة، ويتم التقديم إلكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني، دون الحاجة للذهاب إلى مقر المدرسة، وتعتبر مدرسة الضبعة النووية تابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة مرسى مطروح ومن أفضل المدارس، لذلك دعونا نقدم لكم تنسيق وشروط القبول في مدرسة الضبعة النووية تابعونا.

تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2022

حددت إدارة المدرسة قبول الطلاب لهذا العام بحد أدنى 260 درجة، مع ضرورة أن لا تقل درجة الطلاب في “مادة العلوم، ومادة الرياضيات، ومادة اللغة الإنجليزية” عن 95% لجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

معايير القبول في مدرسة الضبعة النووية

يخضع جميع الطلاب لاختبار إلكتروني في مركز التطوير في عدة مجالات مثل” اللغة الإنجليزية، العلوم، الرياضيات.

يتم فرز الطلاب من حيث الأعلى تقييماً في الاختبارات الإلكترونية.

يجب اجتياز جميع الاختبارات النفسية والطبية للاطمئنان على سلامة الطلاب.

شروط الالتحاق بالمدرسة النووية بالضبعة

يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية لهذا العام.

لا يزيد السن عن 18 عام.

يجب أن يكون مصري الجنسية.

يجب أن يجتاز الطالب جميع الاختبارات الطبية والعلمية.

قم بالذهاب إلى موقع الوزارة الرسمي.

ثم قم بتعبئة استمارة التقديم.

يلزم الطالب باستكمال كافة إجراءات التقديم إلكترونياً.

بعد ذلك يجب طباعة الاستمارة لتوقيع ولي أمر الطالب.

والجدير بالذكر يجب تقديمها لقسم شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية الخاصة بالطالب، لكي يتم مراجعتها وتعتمد بخاتم الشعار، ويجب تقديم المستندات الآتية:

عدد 2 صور شخصية حديثة للطالب.

صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح.

مميزات مدرسة الضبعة النووية بعد الإعدادية