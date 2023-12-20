ما هي حقيقة فيديو اختطاف فتيات الاسانسير في مصر؟.. وزارة الداخلية تُوضح

انتشر فيديو اختطاف فتاتين في الاسانسير في مصر على منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير في الساعات الماضية، حيث يٌظهر الفيديو قيام رجلين بالغين باقتحام اسانسير واستخدام مناديل مخدرة لتكميم طفلتين وتنويمهم، وحسب الوصف في الصفحات التي تداولت الفيديو أن الواقعة تمت في القاهرة، بينما كشف موقع Cairo 24 حقيقة فيديو اختطاف فتاتان الاسانسير نقلا عن وزارة الداخلية.

صورة اختطاف فتيات الاسانسير وزارة الداخلية- Cairo24

فيديو فتيات الاسانسير

لاقى فيديو اختطاف فتيات الاسانسير رواج كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وجرت مناشدات واسعة لوزارة الداخلية بالتحرك من أجل القبض على الرجال الظاهرين في الفيديو، وخاصة أن وجوههم ظاهرة في الفيديو.

وكشفت وزارة الداخلية أن الرجل الملتحي في الفيديو هو والد الفتاتين وهو على خلاف مع أمهم لذلك قام باختطاف الفتيات واصطحب واحدة منهم معه إلى السعودية.

#وزارة_الداخلية.

فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصين يقومان بإصطحاب طفلتين من أحد المصاعد . بالفحص تبين أنه بتاريخ 2023/12/13 تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة #مدينة_نصر_ثالث_بالقاهرة) ببلاغ للقسم… pic.twitter.com/v2ERRCtHp1 — وزارة الداخلية (@moiegy) December 20, 2023

ربنا يردهم لأهلم في دقائق معدودة بفضله 😑 علشان الناس اللي بيقولوا عليا ( أوڤر) لاني عمري ما اسيب بنتي تركب الأسانسير لوحدها أبداً وهما بيسيبوا أولادهم طالعين نازلين في أسانسير العمارة لوحدهم ياخدوا بالهم. pic.twitter.com/f2Nu2YtlQq — walaa samir (@walaasamir09) December 20, 2023

حقيقة فيديو فتيات الاسانسير

كشفت وزارة الداخلية أن الواقعة تعود ليوم 2023/12/13، حيث قامت والدة الفتيات بتحرير محضر ضد طليقها الذي قام بمساعدة رجال آخرون باختطاف إحدى الفتيات معه إلى الخارج.

فيما كانت الفتيات في حضانة أمهم منذ قرار المحكمة في 2022، حيث ألقت وزارة الداخلية القبض على الشخص الذي ساعد والد الفتاتين على الاختطاف إضافة إلى سائق انتظرها بالخارج وساعد في الاختطاف.

فيما كشف وزارة الداخلية أن والد الفتيات غادر عبر مطار القاهرة في نفس يوم الاختطاف رفقة ابنته والتي لم تظهر ممانعة كما رصدته كاميرات المطار، فيما تم تحرير محضر بالواقع ويتم التحقيق مع المشاركين في عملية الاختطاف من قبل النيابة.