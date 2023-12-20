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ما هي حقيقة فيديو اختطاف فتيات الاسانسير في مصر؟.. وزارة الداخلية تُوضح

محمد عثمان

انتشر فيديو اختطاف فتاتين في الاسانسير في مصر على منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير في الساعات الماضية، حيث يٌظهر الفيديو قيام رجلين بالغين باقتحام اسانسير واستخدام مناديل مخدرة لتكميم طفلتين وتنويمهم، وحسب الوصف في الصفحات التي تداولت الفيديو أن الواقعة تمت في القاهرة، بينما كشف موقع Cairo 24 حقيقة فيديو اختطاف فتاتان الاسانسير نقلا عن وزارة الداخلية.

اختطاف فتيات الاسانسير

صورة اختطاف فتيات الاسانسير وزارة الداخلية- Cairo24

فيديو فتيات الاسانسير

لاقى فيديو اختطاف فتيات الاسانسير رواج كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وجرت مناشدات واسعة لوزارة الداخلية بالتحرك من أجل القبض على الرجال الظاهرين في الفيديو، وخاصة أن وجوههم ظاهرة في الفيديو.

وكشفت وزارة الداخلية أن الرجل الملتحي في الفيديو هو والد الفتاتين وهو على خلاف مع أمهم لذلك قام باختطاف الفتيات واصطحب واحدة منهم معه إلى السعودية.

حقيقة فيديو فتيات الاسانسير

كشفت وزارة الداخلية أن الواقعة تعود ليوم 2023/12/13، حيث قامت والدة الفتيات بتحرير محضر ضد طليقها الذي قام بمساعدة رجال آخرون باختطاف إحدى الفتيات معه إلى الخارج.

فيما كانت الفتيات في حضانة أمهم منذ قرار المحكمة في 2022، حيث ألقت وزارة الداخلية القبض على الشخص الذي ساعد والد الفتاتين على الاختطاف إضافة إلى سائق انتظرها بالخارج وساعد في الاختطاف.

فيما كشف وزارة الداخلية أن والد الفتيات غادر عبر مطار القاهرة في نفس يوم الاختطاف رفقة ابنته والتي لم تظهر ممانعة كما رصدته كاميرات المطار، فيما تم تحرير محضر بالواقع ويتم التحقيق مع المشاركين في عملية الاختطاف من قبل النيابة.

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عن الكاتب:
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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

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