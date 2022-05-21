ما هي حقيقة انتشار جدري القرود في مصر بعد اكتشاف حالات في دول أخرى

اجتاحت حالة من الرعب العالم بعد اكتشاف إصابات بمرض جدري القرود في العديد من الدول المختلفة في الفترة الماضية، وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث عقدت منظمة الصحة العالمية اجتماع طارئ بعد اكتشاف أكثر من 80 حالة في العديد من الدول المختلفة، بالإضافة إلى وجود 50 حالة تحت الفحص.

ما هي حقيقة انتشار جدري القرود في مصر؟

كشف رئيس قسم المناعة والباطنة بمصنع فاكسيرا الدكتور أمجد الحداد حقيقة انتشار جدري القرود في مصر، حيث أكد في مداخلة هاتفية ببرنامج المصري أفندي والذي يتم إذاعته في قناة المحور، أن مرض جدري القرود متواجد منذ فترة طويلة وليس بمرض جديد، ويوجد أيضًا ما يسمى جدري البقر، ولكن يوجد لقاحات مضادة قضت على هذا المرض.

أكد رئيس قسم المناعة والباطنة بمصنع فاكسيرا أنه يوجد الكثير من الحالات في عدة دول إفريقية تبين إصاباتها بمرض جدري القرود، وهو مرض آخر يختلف عن الجدري المائي المعروف وله لقاحات معروفة، وحتى الآن لا يوجد حالات إصابة بمرض جدري القرود في مصر، وهو مرض ليس بخطير، وأعراضه تتمثل في طفح جلدي، وارتفاع درجة الحرارة، وألم في العظام، ومن الممكن أن يتعافى الفرد من تلقاء نفسه، وأحيانًا يسبب الوفاة تبعًا لقوة مناعة المصاب.

والجدير بالذكر أن مرض جدري القرود هو مرض ناجم عن عدوى فيروسية متواجدة في غرب ووسط أفريقيا، ولكن في هذه المره أكد مسؤولون ألمانيين أن هذه الفترة تعتبر أكبر فترة انتشر فيها هذا المرض.