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ما هي حقيقة التعاون بين الفنان أحمد عز ومايا خليفة؟  

عبد الرحمن رضا

انتشرت أخبار منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وإنستجرام وغيرهما، عن تعاون الفنان المصري أحمد عز مع ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة مايا خليفة.

- صورة 1 - أحمد عز ومايا خليفة | الفنان أحمد عز | مايا خليفة

وانتشر الخبر عبر الصفحات وأنها كانت معه في إعلان خاص به في إحدى القنوات الفضائية، وكانت المعلومات الشائعة تقول أن أحمد عز تابع جميع أعمالها وعرف أنها ممثلة أفلام إباحية، ولكن كل هذا تم نفيه تماماً من مصادر قريبة من الفنان أحمد عز.

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علاوة على ذلك، علم أن القائم بنشر هذه المعلومات والتعاون بين الثنائي هم أشخاص يريدون تشويه سمعة الفنان المصري أحمد عز أمام جمهور ومحبيه.

كما صرحت مصادر أن أحمد عز لم يسمع بهذه الممثلة من قبل إلا بعد نشر بعض الصفحات أنه يوجد تعاون بينهم، وأضافت المصادر أن الفنانة التي ظهرت مع عز في إعلانه ليست مايا خليفة.

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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